Σαρρής στο SDNA: «Εύκολο το ''ναι'' όταν σε θέλει ο ΠΑΟΚ - Πανέτοιμος για την πρώτη ομάδα»

Ο Γιάννης Σαρρής, ένα από τα ασπρόμαυρα» prospect, «ανοίγεται» στο SDNA, αποκαλύπτοντας την πρόταση που είχε από τον Ολυμπιακό και τους λόγους που προτίμησε τον ΠΑΟΚ - Πανέτοιμος για την πρώτη ομάδα όποτε του ζητηθεί και γεμάτος εμπειρίες παρότι μόλις 19 χρονών.

Ήρθε πριν από λίγους μήνες, όμως έμοιαζε σαν από καιρό ο ΠΑΟΚ να μοιάζει με την ποδοσφαιρική του Ιθάκη. Ίσως ήταν ένα... απωθημένο χρόνων από την Κ11 όταν και δοκιμάστηκε με τα ασπρόμαυρα. Από την Ομόνοια, στην ΑΕΚ, έπειτα η Μόντενα και τώρα ο ΠΑΟΚ, ένα βιογραφικό που δεν μοιάζει με 19χρονου.

Ο Γιάννης Σαρρής αποκαλύπτει στο SDNA άγνωστες πτυχές της ζωής του, την πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός και την (εύκολη) απόφαση να... επιστρέψει στον ΠΑΟΚ.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Λευκωσία και στις ακαδημίες της Ομόνοιας, όπου τον... εντόπισε ο ΠΑΟΚ σε ένα από τα καθιερωμένα τουρνουά που διεξάγονται. «Τα πρώτα παιδικά μου βήματα ήταν όταν ξεκίνησα στην Κύπρο, έτσι λίγο πιο επαγγελματικά, είχαμε μεταφερθεί οικογενειακώς λόγω δουλειάς του πατέρα μου στην Ομόνοια Λευκωσίας. Έπειτα από εκεί στα τουρνουά που κάναμε στο εξωτερικό με προσέγγισε πρώτα ο ΠΑΟΚ σε μικρή ηλικία».

Μάλιστα, δοκιμάστηκε και ο Δικέφαλος τον ήθελε, όμως οι υποχρεώσεις «επέλεξαν» Αθήνα και ΑΕΚ: «Είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη για το δοκιμαστικό μου και είχαν πάει όλα πολύ καλά, με ήθελε η ομάδα, αλλά δεν θα μπορούσα να μετακομίσω εύκολα στη Θεσσαλονίκη γιατί ήμουνα και μικρός. Οπότε στα τουρνουά με τον ΠΑΟΚ με είδε και η ΑΕΚ. Μας έκανε την ίδια πρόταση η ΑΕΚ και λόγω ότι είμαστε από την Αθήνα, επιλέξαμε την ΑΕΚ για τα επόμενα βήματα της καριέρας μου».

Σπάνια περίπτωση σε ηλικία δημοτικού να δοκιμάζεσαι από τον ΠΑΟΚ και να επιλέγεσαι από την ΑΕΚ: «Στην ηλικία περίπου των 10-11 ετών, έγιναν αυτά με τον ΠΑΟΚ και στα 12 μου προς 13 ήρθα στην ΑΕΚ, στην Αθήνα», περιγράφει ο Γιάννης Σαρρής τις πρώτες του ποδοσφαιρικές στιγμές στο SDNA.

Τετραετές πέρασμα από την κιτρινόμαυρη ακαδημία με πολλές εμπειρίες: «Σίγουρα ήταν και είναι μια μεγάλη ακαδημία η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία με βοήθησε και αυτή σε κάποιο κομμάτι να εξελιχθώ σαν ποδοσφαιριστής. Βοήθησε και να μάθω αρκετά πράγματα για το πως ήταν το ελληνικό ποδόσφαιρο και να μπω έτσι και εγώ σε μια νέα... οδό, σε μια νέα πορεία για το υπόλοιπο της καριέρας μου. Έπαιξα μέχρι την K17 γιατί ήμουνα ηλικιακά με τα μεγαλύτερα παιδιά. Τα 2006 και το τελευταίο παιχνίδι ήταν με τον ΠΑΟΚ που παίξαμε το Final 4 τον ημιτελικό. Το 2023».

Θα έλεγε κανείς... καρμικό να παίζεις τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα της ΑΕΚ κόντρα στην τωρινή σου ομάδα τον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζοντας αρκετούς συμπαίκτες σου; «Ναι, κάποιους δηλαδή τώρα που κοιτάω τις φωτογραφίες και τα βλέπω με τα παιδιά γνωριζόμασταν από τότε και γελάμε μαζί».

Καλοκαίρι 2023. Νέο κεφάλαιο η Ιταλία και η Μόντενα. Ξαφνικό και πρωτόγνωρο για έναν 16χρονο, όμως ο τολμηρός Γιάννης Σαρρής δεν δυσκολεύτηκε, όπως δήλωσε στο SDNA, να πει το ναι: «Λίγο ξαφνικό είναι η αλήθεια αλλά ήθελα να δοκιμάσω κάτι καινούριο αφού είδα λίγο το κομμάτι της Ελλάδας, ήθελα να δοκιμάσω λίγο το κομμάτι του εξωτερικού, γι' αυτό ήρθε και η πρόταση αυτή και κατευθείαν την βρήκα θετική για την εξέλιξή μου και για την πορεία μου. Οπότε μετακόμισα κατευθείαν εκείνο το καλοκαίρι στην Ιταλία. Ήταν κάτι το οποίο έψαχνα να φύγω στο εξωτερικό και εφόσον ήρθε, δεν ήθελα να το καθυστερήσω. Εκεί πέρα ήμουνα μόνος μου, όσο χρόνια έκατσα στους ξενώνες και μετά σε διαμέρισμα. Εντάξει, ήταν στην αρχή λίγο δύσκολα μέχρι να προσαρμοστείς, αλλά μετά με τη βοήθεια όλων των συμπαικτών και της ομάδας, κατάφερα να προσαρμοστώ άνετα, να μάθω και τη γλώσσα, οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι της καριέρας μου, αυτό της Ιταλίας», περιέγραψε τις πρώτες του εμπειρίες στην Ιταλία.

Το περασμένο καλοκαίρι μάλιστα, πήρε... προαγωγή στην πρώτη ομάδα, συμμετέχοντας τόσο στην προετοιμασία της όσο και αποστολή για το Κύπελλο Ιταλίας. Ο ίδιος σχολίασε αυτή την τροπή στην καριέρα του, η οποία ήρθε μέσα από σκληρή δουλειά: «Ναι ήμουν στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Παίξαμε αρκετά φιλικά. Κατάφερα να κερδίσω μία αποστολή στο Κύπελλο Ιταλίας κόντρα στην Τορίνο. Συνέχισα να προπονούμαι και να αγωνίζομαι στην Κ19».

Όμως, το «γραφτό» ήταν να φορέσει τα ασπρόμαυρα μετά από περίπου 8 χρόνια. Τώρα όμως με συμβόλαιο και αρχικά στον ΠΑΟΚ Β με φόντο το μέλλον. «Ναι, ο ΠΑΟΚ με προσέγγισε ξανά μετά από τα παιχνίδια της εθνικής που είχαμε τα δύο round για τα προκριματικά. Είχα και κάποιες προτάσεις από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο άμεσος. Με επισκέφτηκε στην Ιταλία για να συζητήσουμε», αποκάλυψε ο 19χρονος χαφ στο SDNA, ενώ προσέθεσε: «Είχαν μιλήσει (σ.σ. άνθρωποι του ΠΑΟΚ) και στην οικογένειά μου. Για να με προσεγγίσουν και να τους εξηγήσουν όλο το πλάνο που είχανε για μένα».

Αγωνιστικά «κούμπωσε» κατευθείαν στα θέλω της ομάδας, αλλά πως ήταν η προσαρμογή στη ζωή έξω από τις τέσσερις γραμμές; «Γενικά είναι μια πολύ ωραία πόλη η Θεσσαλονίκη, προσαρμοστήκαμε γρήγορα εγώ και η οικογένειά μου, και παικτικά και ο τρόπος ζωής μας, ήταν όλα μια χαρά και συνεχίζουμε καλά».

12/13 συμμετοχές με το... καλημέρα στον ΠΑΟΚ Β, σαν έτοιμος από καιρό: «Ένιωσα οικεία με τα παιδιά γρήγορα και με τους προπονητές μου. Με βοήθησαν να προσαρμοστώ όπως έχω ξαναπεί. Το ποδόσφαιρο είναι το φυσικό μου περιβάλλον, οπότε εγώ όπου και να παίζω θέλω να το ευχαριστιέμαι και να βοηθάω την ομάδα που είμαι τώρα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερες αποδόσεις και να τα πηγαίνουμε όλο και καλύτερα».

ΠΑΟΚ Β και Εθνική Κ19 είναι δύο «παρόμοιες» ομάδες με τους παίκτες να γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους: «Ήταν και πολλά παιδιά τα οποία είχαμε ξαναβρεθεί στις εθνικές ομάδες ως συμπαίκτες. Ήταν και αυτό βασικό στοιχείο της ομάδας, έτσι ώστε να με βοηθήσει να προσαρμοστώ καλύτερα και πιο γρήγορα».

Κεφάλαιο Εθνική. Από την Κ19 πλέον στην Κ21 και με φόντο την ανδρών. Πως όμως βλέπει ο ίδιος αυτή την προοπτική; «Είχαμε όντως έναν δύσκολο όμιλο στην Κ19. Βέβαια το παλέψαμε, γιατί η Εθνική πάντα πρέπει να παλεύει για τις προκρίσεις, γιατί αυτό την αντιπροσωπεύει το Εθνόσημό μας. Και τώρα, αφού τελείωσε αυτό το κομμάτι, οδεύουμε προς στην Εθνική Κ21. Πρώτα ο Θεός να παίξουμε, να πάνε όλα καλά με τις ομάδες μας και μετά, αν όλα πάνε καλά, να προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο που είναι η Κ21», μίλησε... γαλανόλευκα στο SDNA ο Γιάννης Σαρρής ενώ πρόσθεσε: «Σταθήκαμε και λίγο άτυχοι, είναι αλήθεια σε αυτό το κομμάτι, αλλά πάντα φεύγουμε το κεφάλι ψηλά γιατί δώσαμε το καλύτερο εαυτό μας, στις τελικές φάσεις για να περάσουμε στο Euro. Δεν έτυχε, οπότε συνεχίζουμε».

Υπάρχει μέλλον τόσο στις μικρές Εθνικές όσο και στο PAOK Academy; «Ναι, βέβαια πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον, ο ΠΑΟΚ είναι από τις μεγαλύτερες ακαδημίες της Ελλάδας. Το έχει αποδείξει και στις Εθνικές και στις πρώτες ομάδες. Οπότε με πολλή δουλειά και αφοσίωση πιστεύω όλα τα παιδιά έχουμε πολύ μέλλον που βρισκόμαστε εδώ πέρα για να πετύχουμε και τους προσωπικούς μας στόχους».

Ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που είπε «ναι» στον ΠΑΟΚ; «Ήταν σίγουρα ένας και από τους λόγους ο οποίος με έκανε να πω το ναι, βέβαια γιατί βλέπω όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν περάσει μέσα από τις Ακαδημίες αργότερα μέσα από την πρώτη ομάδα και αργότερα στο εξωτερικό. Ήταν μια ελπίδα ότι μέσα από αυτά τα βήματα θα μπορούσα κι εγώ να εξελιχθώ έτσι και να κάνω τη δική μου πορεία μέσα από αυτό».

Μία προσωπική ερώτηση, για το τι θα βελτίωνε στον εαυτό του και στα χαρακτηριστικά του; «Γενικά για τον εαυτό μου δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Προτιμάω να έχω χαμηλό προφίλ γενικά, πιστεύω ότι κανείς δεν είναι τέλειος, θέλω γενικά να βελτιώσω αρκετά πράγματα και να συνεχίσω ώστε να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο που μπορώ».

Αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά ονόματα ενόψει της προετοιμασίας της πρώτης ομάδας. Πως νιώθει ο ίδιος γι' αυτό το ενδεχόμενο; «Πιστεύω ότι είμαι έτοιμος. Έχω πάει και στην προετοιμασία στην Ιταλία, οπότε ξέρω πάνω κάτω πώς είναι αυτές οι εποχές και πώς πάνε λίγο τα πράγματα. Οποιαδήποτε στιγμή κληθώ και πάω στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, πιστεύω ότι θα είμαι έτοιμος να ανταποδώσω και να διεκδικήσω μια θέση».

Με φόντο το μέλλον περιγράφει στο SDNA το τι κρατάει από την έως τότε καριέρα του και τι θέλει να ζήσει τα επόμενα χρόνια: «Είναι πολύ μεγάλο αυτό γενικά. Εντάξει, κάθε παιδί όταν έρχεται στον ΠΑΟΚ είναι να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, οπότε ένας στόχος μου για τα επόμενα χρόνια είναι αυτός. Κάτι πιο μεγάλο είναι να παίξω στο Champions League και ένα έτσι στοιχείο που μου έχει μείνει είναι δύσκολο να διαλέξω γιατί εντάξει γενικά σε τόσο χρονικό διάστημα έχω κάνει αρκετά πράγματα με τις μεταγραφές και με ομάδες και με φιλίες Οπότε δεν θα σας πω κάτι συγκεκριμένο, είναι γενικά όλο. Όλη μου η πορεία είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Αυτό κρατάω πάντα, ότι υπήρχαν δυσκολίες, υπήρχαν ωραίες στιγμές. Όπου και να βρισκόμουν ότι μπορούσα να ανταπεξέλθω με τη βοήθεια όλων γύρω μου, της οικογένειάς μου που ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι στην πορεία της καριέρας μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να έχω καταφέρει αυτά που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα», ενώ ολοκλήρωσε: «Εννοείται έχουμε ακόμα πάρα πολλά να ζήσουμε. Όλοι μαζί και αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο ότι είναι ένα άθλημα το οποίο ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί και πάντα έχεις νέες προκλήσεις και νέες προσδοκίες τις οποίες πρέπει να αρπάξεις».