Ιταλικά ΜΜΕ: «Προτάσεις από Άρη και Ηρακλή ο Μπάρμπα»

Στο στόχαστρο του Άρη και του Ηρακλή βρίσκεται ο Φεντερίκο Μπάρμπα, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν προσεγγίσει τον 32χρονο Ιταλό κεντρικό αμυντικό, καταθέτοντας επίσημες προτάσεις.

Όπως σημειώνεται, αν και ο Ηρακλής ήταν ο πρώτος που μπήκε στην κούρσα της απόκτησης του Μπάρμπα, οι συζητήσεις του με τον Άρη δείχνουν να βρίσκονται σε πιο προχωρημένο επίπεδο.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ιταλός στόπερ αγωνίστηκε στην Ινδονησία με την φανέλα της Περσίμπ Μπαντούνγκ, καταγράφοντας 35 συμμετοχές με πέντε γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Ο Φεντερίκο Μπάρμπα έχει ήδη λάβει επίσημες προτάσεις για την επόμενη σεζόν.

Ενώ ο Ηρακλής έχει κάνει τις πρώτες επαφές με τον Ιταλό αμυντικό, ο Άρης Θεσσαλονίκης παραμένει η πιο συγκεκριμένη και προχωρημένη επιλογή για τον Μπάρμπα».