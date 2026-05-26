Εκλογές Ρεάλ - Ο Ρικέλμε έχει υπογράψει με δύο διεθνείς αστέρες αν κερδίσει τις εκλογές

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, πιθανότατα, η Ρεάλ Μαδρίτης οδηγείται σε εκλογές.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά από το 2006 που η Ρεάλ Μαδρίτης οδηγείται σε εκλογές.

Υποψήφιοι για την προεδρία θα είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο νεαρός μεγιστάνας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ενρίκε Ρικέλμε.

Ο τελευταίος στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «ABC», όπου προχώρησε σε μια αποκάλυψη που αναμένεται να συζητηθεί, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, ο Ρικέλμε δήλωσε:

«Έχουμε υπογράψει συμβόλαια με δύο διεθνείς αστέρες. Έχω συμφωνήσει ότι αν γίνω πρόεδρος, δύο μεγάλοι διεθνείς αστέρες θα παίξουν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, δύο αστέρες που είναι απαραίτητοι για το αθλητικό έργο βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».