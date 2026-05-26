Πανιώνιος: Συμφωνία με Μάναλη, κοιτάει Βοσνιάδη για τον πάγκο

Σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Τον ποδοσφαιριστή που θα στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα βρήκε ο Πανιώνιος.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήρθε σε συμφωνία με τον 31χρονο Γιώργο Μάναλη που πρόκειται να μείνει ελεύθερος από τον Ηρακλή.

Ο έμπειρος επιθετικός ξεκίνησε πέρσι τη σεζόν στην Κηφισιά και στη συνέχεια πήγε στον Ηρακλή όπου σε 26 συμμετοχές σημείωσε 12 γκολ και πανηγύρισε την άνοδο στη Super League. Στη Super League 2 ο Μάναλης μετρά 130 παρουσίες και 65 τέρματα.

Για το πόστο του προπονητή ο Πανιώνιος ενδιαφέρεται για τον… μετρ των ανόδων Αλέκο Βοσνιάδη τον οποίο κοιτάει και η Καλλιθέα.