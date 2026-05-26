Άρης: Τα δύο αγωνιστικά πρόσωπα του Χαμζά Μεντίλ και η οψιόν ανανέωσης

Πολύ δύσκολα θα παραμείνει στον Άρη ο Χαμζά Μεντίλ, με τον Μαροκινό να πραγματοποιεί μια αρκετά άνευρη σεζόν και να μην πείθει με τις επιδόσεις του στα λίγα λεπτά που πρόλαβε να σημειώσει

Ο Χαμζά Μεντίλ αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος με τα κιτρινόμαυρα. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ του Άρη ήρθε στα μισά της σεζόν στη Θεσσαλονίκη και πρόλαβε να μοιράσει ως το τέλος της σεζόν τρεις ασίστ, σκοράροντας και ένα γκολ, με το "καλημέρα" στην νέα του ομάδα.

Το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων, αρκετών, δε, και από το εσωτερικό για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή του Άρη ανέβασε τις προσδοκίες για μια νέα, πιο γεμάτη και πιο εντυπωσιακή χρονιά, ενόψει της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Αντ΄αυτού... λίγα πράγματα.

Ο Μεντίλ αγωνίστηκε συνολικά σε 14 παιχνίδια, με συνολική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο κάτω από 865 λεπτά, μοιράζοντας μόλις μία ασίστ. Τραυματισμοί, μειωμένες αντοχές και τρεξίματα και ένα πρόσωπο που δε θύμιζε σε τίποτα τον Μεντίλ της προηγούμενης σεζόν, από έναν ποδοσφαιριστή που ο κόσμος ξεχώρισε και πείστηκε πως μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα.

Με το τέλος της φετινής σεζόν ο Άρης καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να ολοκληρώσει το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ, με τον Μαροκινό μπακ να μην έχει πολλές πιθανότητες με το μέρος του για παραμονή, καθώς ο Ρέγιες και οι συνεργάτες του φαίνονται το λιγότερο διστακτικοί για την ενεργοποίησης της οψιόν ανανέωσης του.