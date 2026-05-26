ΑΕΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα της προετοιμασίας

Εγιναν γνωστές λεπτομέρειες για την προετοιμασία της ΑΕΚ που θα διεξαχθεί στο Άπελντορν στην Ολλανδία.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ποδοσφαιριστές και Μάρκο Νίκολιτς, θα πιάσουν... δουλειά επί ολλανδικού εδάφους. Το πρώτο κομμάτι, ολοκληρώνεται το Σάββατο 18 Ιουλίου και 19,20,21,21 ακολουθεί το break. Η επιστροφή στη δουλειά στην Ολλανδία, είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και τελευταία μέρα προετοιμασίας είναι η Κυριακή 2 Αυγούστου, όταν και θα επιστρέψει από την Ολλανδία η κιτρινόματρη αποστολή. Θα ακολουθήσει νέο τετραήμερο ρεπό.

Οσο για τα φιλικά, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Ειναι όλα κλεισμένα, αλλά όχι επίσημα φιξαρισμένα με τον τρόπο που χρειάζεται για να υπάρξουν ανακοινώσεις.