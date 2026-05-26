«Βόμβες» Μονέκε: «Παίκτες αντιδρούν για τη διαιτησία του τελικού - Ο Καμπάτσο και ο Φελίζ δεν έκαναν φάουλ στο τελευταίο λεπτό» (vid)

Ο Τσίμα Μονέκε πήρε θέση για τη διαιτητική «σφαγή» στον τελικό της Euroleague και αποκάλυψε πως οι αποφάσεις των ρέφερι έγιναν αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού σε ομαδικές συνομιλίες μεταξύ των παικτών. Επιπλέον, μέτρησε όλες τις φάσεις που αδικήθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης στο φινάλε του αγώνα.

Ο πάουερ φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα μιλώντας στο "Triple Threat Show" άσκησε έντονη κριτική στη διαιτησία του τελικού.

«Δεν νομίζω ότι έχω δει αντίδραση στα social media για ένα παιχνίδι όπως αυτό και η αντίδραση έρχεται από παντού, από ομαδικές με παίκτες και μηνύματα. Αυτό δεν μου αρέσει και είναι κρίμα», τόνισε προτού πάρει ξεκάθαρη θέση για όλα τα αμφιλεγόμενα σφυρίγματα, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Το κλέψιμο του Χεζόνια δεν ήταν βήματα. Δεν έπρεπε να σφυριχτεί. Έδωσαν στον Λάιλς δυο φθηνά φάουλ. Το τέταρτο φάουλ του Οκέκε σε εκείνο το ριμπάουντ, όπου σπρώχνει από πάνω δεν είναι φάουλ. Του Καμπάτσο που είναι το πιο σημαντικό δεν έπρεπε να σφυριχτεί. Αυτό του Φελίζ, η παγίδα στον σέντερ δεν είναι φάουλ. Αν το φάουλ του Καμπάτσο δεν είχε σφυριχτεί το τέλος του παιχνιδιού θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Μετά από όλα αυτά, όταν ο Χεζόνια έριξε το τρίποντο στην γωνία, εκεί ήταν φάουλ στην προσπάθεια».

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή του "Amerikanos24":

«Ήθελα η ιστορία του παιχνιδιού να μην έχει να κάνει με τους διαιτητές. Το φάουλ του Καμπάτσο. Το σκορ ήταν 82-80 και έκλεψαν τη μπάλα. Το φάουλ του Καμπάτσο με τη μπάλα στα χέρια τους. Η Ρεάλ θα μπορούσε να ισοφαρίσει ή να πάρει το προβάδισμα και τότε δεν θα γινόταν λόγος για “πνίξιμο”, γιατί δεν θα είχε πάει ποτέ το σκορ στο 88-80.

Νομίζω ότι αυτό είναι ατυχές, γιατί συνολικά για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα η ομάδα που αξίζει να κερδίσει, αλλά μισώ ότι ένα παιχνίδι τέτοιου μεγέθους μένει στην ιστορία για αυτό.

Η Φενέρμπαχτσε όταν κέρδισε πέρυσι την Μονακό δεν μπορούσες να πεις τίποτα, άξιζαν να κερδίσουν, ήταν καλύτεροι εκείνο το βράδυ.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης νιώθω ότι έδωσαν άσχημα “χαρτιά” από το δεύτερο παιχνίδι των playoff όταν τραυματίστηκε ο Ταβάρες. Μετά στο τέλος της σειράς όταν ο Λεν τραυματίστηκε και μετά ο Γκαρούμπα που ήταν καταπληκτικός τραυματίστηκε με τη Βαλένθια. Είναι σκληρό.

Ο κόσμος που συνήθως δεν υποστηρίζει τη Ρεάλ, βρίσκεται να λέει “Εντάξει, παίζουν παρ' όλες τις δυσκολίες, ας τους υποστηρίξουμε” και μετά έρχονται αυτές οι αποφάσεις. Δίνουν τα πάντα, παίζουν και μετά έχεις αυτές τις αποφάσεις. Είναι κρίμα.

