Τέμπη: Στην ανάκριση για τον Κώστα Καραμανλή κατέθεσαν οι οικογένειες Ρούτσι και Παπαγγελή

Το κατώφλι του αρεοπαγίτη του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ηλία Γιαρενη, που διερευνά τη δικογραφία για ενδεχόμενες ευθύνες του Κώστα Αχ. Καραμανλή, αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών, πέρασαν νωρίτερα οι οικογένειες του Πάνου Ρούτσι και του Ηλία Παπαγγελή.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο Ηλίας Παπαγγελής και η σύζυγός του, Μαρία Ντόλκα, – συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη – συνοδευόμενοι από τη δικηγόρο τους, Ζωή Κωνσταντοπουλου, προσήλθαν στο Εφετείο για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, και δέκα πρώην Γενικών Γραμματέων του αρμόδιου υπουργείου.

«Εμείς θέλουμε να ξεθάψουμε τις δικογραφίες, να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία και να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι και βέβαια οι πιο υψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία», είπε μπαίνοντας η κ. Κωνσταντοπούλου και συμπλήρωσε ότι «αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό είναι οι δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή».

«Σήμερα έχουμε έρθει εδώ προκειμένου να εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη που έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό την υπόθεση του κατηγορουμένου Κώστα Καραμανλή του πρώην υπουργού υποδομών και μεταφορών που αυτοί που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια είναι εκείνοι που εμπλέκονται στο έγκλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σήμερα θα δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για πολλοστή φορά γιατί οι γονείς οι συγγενείς οι οικογένειες των θυμάτων αναγκάζονται να προσέρχονται ξανά και ξανά ενώπιον των δικαστικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών για να κάνουν αυτά τα οποία δεν έκανε η πολιτεία με τον Πάνο Ρούτση, τον Ηλία Παπαγγελή τη Μαρία Ντόλκα είμαστε σήμερα εδώ, για πολλοστή φορά θα εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη του κυρίου Γιαρένη που έχει αναλάβει την υπόθεση Καραμανλή αλλά και την υπόθεση που αφορά όλους τους κατηγορούμενους του υπουργείου υποδομών και μεταφορών», ανέφερε επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί άλλοι συγγενείς, που επίσης δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην εν λόγω ανάκριση, όπως η Μαρία Καρυστιανού, αλλά και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής μετά από απόφαση της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής παραπέμφθηκε σε ανάκριση ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

