Πιερό για Μουντιάλ: «Δίνω σε πολλούς ανθρώπους της χώρας μου ελπίδα - Μάτωναν τα πόδια μας παίζοντας στους δρόμους»

Ο Φραντζί Πιερό θα αγωνιστεί με την Αϊτή στο Μουντιάλ και έδωσε μια διαφορετική συνέντευξη για την ιστορική συμμετοχή της πατρίδας του στο μεγάλο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού του καλοκαιριού.

«Το ότι θα παίξω το πρώτο μου παιχνίδι στη Βοστώνη σημαίνει πολλά για μένα. Είναι σαν ένα δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο», αναφέρει αρχικά ο Πιερό, ο οποίος έφυγε από την Αϊτή με την οικογένειά του όταν ήταν 11 ετών για να εγκατασταθούν στη Μασαχουσέτη, κοντά στη Βοστώνη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια που δεν ήταν εύκολα. «Παίζαμε στους δρόμους και τα δάχτυλά μας μάτωναν γιατί κλωτσάγαμε πέτρες. Συνεπώς όταν ήρθα εδώ και φόρεσα παπούτσια, ή όταν είδα την μπάλα του ποδοσφαίρου, είπα "ουάου"», επισήμανε. Στο Λύκειο του Μέλροουζ όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα μετά τη μετακόμισή τους οικογενειακώς στις ΗΠΑ, το ταλέντο του Πιερό διέκρινε ο προπονητής Ντιν Σερίνο. «Ήταν ο πρώτος που μου είπε "έχεις κάτι το ξεχωριστό εσύ". Αυτός ήταν εκείνος με έκανε να πιστέψω ότι πραγματικά μπορώ να πετύχω κάτι», υπογράμμισε σχετικά ενώ τέλος αναφέρθηκε στη χώρα του και τον αντίκτυπο που έχει η παρουσία της Αϊτής στο Μουντιάλ. «Γνωρίζω πως δίνω σε πολλούς ανθρώπους στη χώρα μου ελπίδα. Όλοι θα με βλέπουν να παίζω στο ανώτατο επίπεδο και θα μπορούν να λένε "αυτό το παιδί, το βοήθησα"», ειπε.

Θυμίζουμε πως ο Φρανζί Πιερό δόθηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν που τελείωσε με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ.