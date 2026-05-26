Στα δύο σετ Σαμπαλένκα και Γκοφ - Έξω ο Μεντβέντεφ

Οι δύο περσινές φιναλίστ του Roland Garros μπήκε με... φόρα στη φετινή διοργάνωση.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα χρειάστηκε μόλις 75 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο με 6-2, 6-4 και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου θα περιμένει τη νικήτρια του ματς Φρουχβίρτοβα-Ζακμό.

Η Κόκο Γκοφ, από την πλευρά της, νίκησε με 6-4, 6-0 την επίσης Αμερικανίδα Τέιλορ Τάουνσεντ και έχει ραντεβού με τη Μάγιαρ Σερίφ στον δεύτερο γύρο.

Στους άνδρες, βγήκε εκτός ο πρώτος παίκτης του Top 10, καθώς ο Ντανίλ Μεντβέντεφ γνώρισε ήττα-έκπληξη από τον Άνταμ Γουόλτον (Νο.97) με 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, παρότι ήταν μπροστά με μπρέικ στο πέμπτο σετ.

Ο Αυστραλός, που μπήκε με wild card στη διοργάνωση, θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Ζάκαρι Σβάιντα.

Μεγάλη νίκη, τέλος, σημείωσε ο 17χρονος Μοΐς Κουαμέ στο ντεμπούτο σε Grand Slam. Ο νεαρός Γάλλος (Νο.318) άφησε εκτός με 7-6(4), 6-2, 6-1 τον Μάριν Τσίλιτς (Νο.46) και θα αναμετρηθεί στους «64» με τον Αδόλφο Βαγιέχο, που πέρασε μετά την εγκατάλειψη του Καμ Νόρι στο δεύτερο σετ.