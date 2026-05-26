Βέλγιο: 12 και 15 ετών τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους στην σύγκρουση σχολικού - τραίνου

Τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση μεταξύ τρένου και λεωφορείου στο Buggenhout την Τρίτη είναι ο 49χρονος οδηγός, ένας 27χρονος συνοδός και δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία σε συνέντευξη Τύπου. Άλλα πέντε παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους έχει πλέον σταθεροποιηθεί.
«Η εισαγγελία άνοιξε έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Έχουμε ορίσει έναν εμπειρογνώμονα οδικής κυκλοφορίας για να προσδιορίσει τα αίτια του ατυχήματος», δήλωσε η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Λίζα Ντε Βιλντ.
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου επιβατική αμαξοστοιχία παρέσυρε σχολικό μίνι-λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στο Μπούγκενχαουτ (Buggenhout), στη Φλαμανδική επαρχία Ανατολικής Φλάνδρας. Στο λεωφορείο επέβαιναν επτά παιδιά ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία συνοδός και ο οδηγός.
Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Κινητικότητας Ζαν-Λυκ Κρουκ επιβεβαίωσε ότι οδηγός, συνοδός και δύο έφηβοι είναι νεκροί.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:10 στη διασταύρωση της οδού Stationsstraat με την οδό Vierhuizen. Το μίνι-λεωφορείο ερχόταν από την οδό Kerkhofstraat (παράλληλη οδό με τη σιδηροδρομική γραμμή) και στρίβοντας αριστερά προς την Vierhuizen βγήκε στις γραμμές, παρά το γεγονός ότι η διάβαση ήταν κλειστή.
Πηγή: newsbomb.gr