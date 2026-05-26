Τώρα, καταλάβατε γιατί δεν ήθελαν τον Παναθηναϊκό στο Final Four;

Το Final Four ήταν μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ, χωρίς τους Παναθηναϊκούς και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ που διαρκώς δημιουργούν προβλήματα και τιμωρούνται, γι’ αυτό η τοξικότητα έμεινε μακριά. Ή μήπως όχι; Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Στα βιβλία της ιστορίας το τρίτο Final Four στην Αττική. Στο πρώτο ήταν ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός. Στο τρίτο ο Ολυμπιακός. Τα χρόνια πέρασαν, τα μυαλά ωριμάζουν ως προς την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων που πάντα κρύβει το πάθος για το μπάσκετ που έχουν οι Έλληνες.

Αν κάποιος προσγειωνόταν στην Ελλάδα χωρίς να έχει ιδέα ποια είναι η πραγματικότητα, θα τον είχαν πείσει σε μισή ώρα πως υπάρχουν δύο... κακά στο μπάσκετ: Ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για όλα ευθύνονται, πάντα δημιουργούν προβλήματα, δεν έχει καμία σημασία η δράση που προκαλεί την αντίδραση. Ήταν λοιπόν «ευτύχημα» η απουσία του Παναθηναϊκού και του ιδιοκτήτη του, από το Final Four.

Άλλωστε μετά το 2-0 επί της Βαλένθια, όταν φοβόταν η Euroleague πως οι «πράσινοι» ίσως... λύγιζαν τις σφυρίχτρες του Ιερεθουέλο, προχώρησε σε φωτογραφική τιμωρία του DPG7000. Επειδή πήγε και ζήτησε από τον Ράντοβιτς να σφυρίζει τα φάουλ. Τρεις αγώνες τιμωρία, ακριβώς όσους υπολόγιζαν πως θα χρειαζόταν για να μην είναι στο F4.

Η... επιτυχία τους -μαζί με την «βοήθεια» του Παναθηναϊκού σε αγωνιστικό επίπεδο- ήταν πως τελικά οι σφυρίχτρες είχαν καθοριστική συμβολή για να μείνει εκτός όλη η ομάδα. Όχι μόνο ο ιδιοκτήτης της.

Ο δρόμος ορθάνοιχτος για τη στέψη του Ολυμπιακού. Με σιγουριά για την αρτιότητα της διοργάνωσης. Βεβαιότητα πως όλα θα κυλήσουν ομαλά. Οι Ολυμπιακοί, ιδιοκτήτες και φίλαθλοι, «πλασαρίστηκαν» ως τα καλά παιδιά. Παναθηναϊκός και Γιαννακόπουλος δεν ήταν εκεί. Ουδεμία έκφραση ανησυχίας για προβλήματα, επεισόδια, ή καταστάσεις που θα ντροπιάσουν τη διοργάνωση και τη χώρα μας.

Μέχρι που τελικά ήρθε η πραγματικότητα. Μακριά από την προπαγάνδα, το κρυφτούλι και την αλλοίωση της πραγματικότητας. Η «γιορτή» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, διεξήχθη χωρίς τους «κακούς». Χωρίς τους «τοξικούς» που χωρίς να ντρέπονται πηγαίνουν πίσω απ’ τον πάγκο και ζητούν να σφυριχτούν φάουλ.

Η απουσία τους λοιπόν, μας επέτρεψε να παρακολουθήσουμε την γιορτή του αθλήματος η οποία περιελάμβανε:

• Περίπου 5.000 άτομα να μπαίνουν στον ημιτελικό χωρίς εισιτήρια και να κάθονται παντού στο γήπεδο. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε πρόβλημα που κάθονταν στους διαδρόμους και πίσω από τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας.

• Πολλούς κατόχους εισιτηρίων να μην τα έχουν λάβει λίγο πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού. Την ίδια ώρα, σεκιούριτι άφηναν να μπαίνουν άτομα χωρίς ταυτοποίηση και χωρίς εισιτήρια στο ματς. Οπαδοί της Φενέρ έμειναν εκτός, δημιουργήθηκε σύγχυση και τεράστια δυσαρέσκεια.

• Ενώ έκανε δηλώσεις ο Σενγκούν, κοιτούσε γύρω του πώς θα αποφύγει τα νερά και κάθε λογής υγρό που του πετούσαν. Σε ζωντανή μετάδοση.

• Έφτυναν τον ΜΚ γιατί φορούσε πράσινο φούτερ. Έβριζαν τον 16χρονο γιο του Αταμάν.

• Υπήρξαν βανδαλισμοί στο γήπεδο, με αυτοκόλλητα και όχι μόνο. Μία μέρα μετά οι ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός μιλούσαν για «σεβασμό» του γηπέδου. Τους πίστεψαν…

• Οι συμμετέχοντες στη γιορτή, είχαν πρώτο μέλημα τη λεζάντα. Να φωτογραφήσουν το γήπεδο του αντιπάλου, να τραβήξουν βίντεο με Dj να βάζει τραγούδια του Ολυμπιακού και καζούρας για τον αιώνιο.

• Την ημέρα του τελικού έγινε νέα προσπάθεια για είσοδο με ντου, από άτομα χωρίς εισιτήριο.

• Συλλήψεις ανδρών σεκιούριτι που άφηναν άτομα να περνούν μέσα χωρίς ταυτοποίηση και εισιτήριο.

• Απαραίτητη η παρουσία ΜΑΤ στις εξέδρες.

• Πριν το τζάμπολ, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήρθε στα χέρια με ισχυρό στέλεχος της κυβέρνησης, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Ο ένας κατέληξε με σκισμένο μπλουζάκι, ο άλλος δεχόμενος ένα λάβαρο του Ολυμπιακού στο πρόσωπο και μπουκάλι νερό να πετάγεται εναντίον του.

Φανταστείτε όλα αυτά να είχαν συμβεί και το χρώμα όσων τα έκαναν να μην ήταν το κόκκινο, αλλά το πράσινο. Φανταστείτε να ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με σκισμένη μπλούζα ή να συμμετέχει σε επεισόδιο με χειροδικίες και γροθιές. Ποια θα ήταν η αντίδραση της Euroleague, τι θα είχε συμβεί στην ίδια τη χώρα;

Πάλι καλά έλειπε. Χωρίς DPG7000 και Παναθηναϊκό, το Final Four ήταν ακριβώς η γιορτή που άρμοζε σε αυτή τη διοργάνωση. Και θα μνημονεύεται για χρόνια. Το πώς, αρκεί μια πρόχειρη ματιά στα γραφόμενα των ξένων.

Το ότι κρίθηκε και αποφασίστηκε από τους «καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης» κατά δήλωση Μποντιρόγκα ήταν το κερασάκι.

Όλοι μαζί διασύρθηκαν. Το κύκλωμα Ελλήνων και ξένων που αποφάσισαν και πέταξαν εκτός τον Παναθηναϊκό για να κάνουν όλα τα παραπάνω. Μια σπουδαία γιορτή του αθλήματος...