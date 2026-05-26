Αζμούν: Ο επαναστάστης που δεν δίστασε να τα βάλει με το ιρανικό καθεστώς μένοντας εκτός Μουντιάλ!

Η διαδικτυακή δραστηριότητα του Σαρντάρ Αζμούν αποτέλεσε τροχοπέδη για την συμμετοχή του στο Μουντιάλ, καθώς δεν υπολογίζεται από την «Team Melli». Το χρονικό του αποκλεισμού του επαναστάτη φορ που δεν έκανε ποτέ... εκπτώσεις στις απόψεις του και όσα πρεσβεύει βλάπτοντας ακόμη και την ίδια την καριέρα του!

O 31χρονος Αζμούν μολονότι έχει καταγράψει 57 γκολ σε 91 εμφανίσεις με την εθνική Ιράν και θητείες σε Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ρόμα και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης εντούτοις για μη αγωνιστικούς λόγους δεν θα ταξιδέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.



Ουδείς θα μπορούσε να ισχυριστεί πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοέι, διαθέτει τόσο πλούσιο επιθετικό ταλέντο ώστε να αφήσει εκτός έναν από τους μεγαλύτερους σταρ της ασιατικής ηπείρου, και ακόμη λιγότεροι θα πίστευαν ότι οι αναρτήσεις του Αζμούν στα social media δεν σχετίζονται με την απόφαση.

Ο Αζμούν έχει ιστορικό δημόσιων τοποθετήσεων. Καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν στο Ιράν το 2022 μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί και η καταστολή από τις αρχές εντάθηκε, εξέφρασε ξεκάθαρα τις απόψεις του στο Instagram, όπου έχει σχεδόν έξι εκατομμύρια ακολούθους.



«Στη χειρότερη περίπτωση θα με διώξουν από την εθνική ομάδα», είχε γράψει. «Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το θυσίαζα για μία τρίχα από τα κεφάλια των Ιρανών γυναικών. Αυτή η ιστορία δεν θα διαγραφεί. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ντροπή σας που σκοτώνετε τόσο εύκολα, ζήτω οι Ιρανές γυναίκες».



Και άλλοι παίκτες έχουν εκφράσει απόψεις. Ο Μεχντί Ταρεμί, που έχει πλέον αντικαταστήσει τον Αζμούν ως το μεγαλύτερο αστέρι της ομάδας, κάποτε θεωρούνταν κοντά στο καθεστώς αλλά έχει γίνει πιο επικριτικός. Μετά από γκολ με τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, ο πρώην επιθετικός των Ίντερ και Πόρτο εξήγησε γιατί δεν πανηγύρισε:



«Έχει να κάνει με τις συνθήκες στη χώρα μου. Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του λαού και της κυβέρνησης. Ο κόσμος είναι πάντα μαζί μας και γι’ αυτό είμαστε κι εμείς μαζί του».

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και η χώρα βρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο Αζμούν, που αγωνίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Σαμπάμπ Αλ-Αχλί, ανάρτησε φωτογραφία από συνάντησή του με τον Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ-Μακτούμ, τον ηγέτη του Ντουμπάι και πρωθυπουργό των ΗΑΕ, μιας χώρας που η Τεχεράνη θεωρεί αντίπαλη. Μια πράξη που προκάλεσε την δυσφορία του ιρανικού καθεστώτος.



Στο Telegram, οι Φρουροί της Επανάστασης το χαρακτήρισαν «συνεργάτη με τους εχθρούς του Ιράν» και σημείωσαν ότι ο παίκτης είχε παραμείνει σιωπηλός απέναντι στις επιθέσεις των «Αμερικανών και του σιωνιστικού καθεστώτος». Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε αποκλειστεί από την εθνική ομάδα του Ιράν για τα φιλικά του Μαρτίου με Νιγηρία και Κόστα Ρίκα.

Ο τηλεχολιαστής Μοχάμεντ Μισάγκι επιτέθηκε σφοδρά στον Αζμούν: «Είναι λυπηρό που δεν έχεις αρκετή λογική για να καταλάβεις ποια συμπεριφορά είναι κατάλληλη σε κάθε στιγμή. Δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας με τέτοιους ανθρώπους. Πρέπει να τους λέμε ότι δεν είναι άξιοι να φορούν τη φανέλα της εθνικής ομάδας».

Ο Αζμούν απάντησε: «Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι κάθε φορά που θα έπαιζα για το Ιράν θα έδινα τα πάντα για να φέρω χαρά στους ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρομ ειδικά στα παιδιά στις πιο απομακρυσμένες πόλεις και χωριά. Όπου κι αν παίζω, η ταυτότητά μου, η καρδιά μου και η περηφάνια μου είναι το Ιράν».

Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε κάποια συμπάθεια για τον Αζμούν πριν από τον αποκλεισμό του από την προεπιλογή για το Μουντιάλ, αλλά και ενδείξεις ότι το αρνητικό κλίμα έχει κάπως καταλαγιάσει. Ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Αμπντολκαρίμ Χοσεϊνζαντέχ, κάλεσε τη Δευτέρα (25/5) να συμπεριληφθεί στην εθνική ομάδα: «Η ανάγκη της πατρίδας είναι να διατηρήσει τους δεσμούς μεταξύ των παιδιών της. Ας μην παραβλέψουμε την πράξη του Σαρντάρ Αζμούν στην ανάδειξη αυτού του δεσμού και, αν είναι δυνατόν, να τον φέρουμε πίσω στην εθνική ομάδα».

Ο Γκαλενοέι ίσως όμως να είναι απρόθυμος να το κάνει. Ο 62χρονος, που προσπαθεί να οδηγήσει το Ιράν πέρα από τη φάση των ομίλων για πρώτη φορά στο έβδομο Παγκόσμιο Κύπελλο της χώρας, δήλωσε ότι επέλεξε την αποστολή με «αγωνιστικά κριτήρια». Ίσως δεν θέλει να θεωρηθεί ότι κάνει μεγάλη αναδίπλωση.

Ο Αζμούν δεν είχε και την καλύτερη σεζόν. Αντιμετώπισε τραυματισμούς, αν και άρχισε να βρίσκει ξανά ρυθμό. Είναι λάτρης των αλόγων έχοντας πάνω από 50 στην ιδιοκτησία του. Ο Γκαλενοέι δεν διαθέτει τόσα «καθαρόαιμα» στη διάθεσή του και ίσως μετανιώσει για την απουσία του Αζμούν, αν το Ιράν αντιμετωπίσει, όπως έχει προγραμματιστεί, τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο τον επόμενο μήνα.

Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα σχετικά με το αν η εθνική ομάδα του Ιράν, που βρίσκεται σε προπονητικό καμπ στην Τουρκία, έχει λάβει τις απαραίτητες για το ταξίδι στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιμένει ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν ανακοίνωσε ότι η FIFA ενέκρινε αλλαγή της βάσης προετοιμασίας από την Τούσον της Αριζόνα στο Τιχουάνα του Μεξικού, κοντά στο πρώτο τους παιχνίδι στις 15 Ιουνίου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες.



Η «Τεχερανγκέλες» φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιρανική κοινότητα στις ΗΠΑ, αποτελούμενη κυρίως από οικογένειες που έφυγαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Αζμούν ίσως να νιώθει το ίδιο, αλλά δηλώνει ότι θα υποστηρίζει την εθνική του ομάδα. «Σας εύχομαι καλή επιτυχία, παιδιά», έγραψε στα social media. «Είναι αλήθεια ότι δεν είμαι εκεί μαζί σας, αλλά είστε φίλοι μου και δεν υπάρχει λόγος να μην σας εύχομαι επιτυχία».