Με Κεντζιόρα και Σφιντέρσκι οι κλήσεις της εθνικής Πολωνίας

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ και ο επιθετικός του Παναθηναικού βρίσκονται σταθερά στα πλάνα του Γιαν Ούρμπαν και θα δώσουν το παρών στις δύο φιλικές αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τους.
Αναλυτικά οι κλήσεις της Πολωνίας:
Τερματοφύλακες
-
Μάρτσιν Μπούλκα (Νέομ)
-
Κάμιλ Γκράμπαρα (Βόλφσμπουργκ)
-
Ματέους Κοχάλσκι (Καραμπάχ)
Αμυντικοί
-
Γιαν Μπεντνάρεκ (Πόρτο)
-
Τόμας Κεντζιόρα (ΠΑΟΚ)
-
Γιακούμπ Κίβιορ (Πόρτο)
-
Κάσπερ Ποτούλσκι (Μάιντς)
-
Αρκάντιους Πίρκα (Σανκτ Πάουλι)
-
Πσεμίσλαβ Βισνιέφσκι (Βίτζεβ Λοτζ)
-
Νόρμπερτ Βοϊτούσεκ (Γιαγκελόνια)
-
Όσκαρ Βούιτσικ (Κρακόβια)
Μέσοι
-
Γιακούμπ Καμίνσκι (Κολωνία)
-
Μπάρτος Καπούστκα (Λέγκια Βαρσοβίας)
-
Κάσπερ Κοζλόφσκι (Γκαζιαντέπ)
-
Όσκαρ Πιετουσέφσκι (Πόρτο)
-
Γιακούμπ Πιοτρόφσκι (Ουντινέζε)
-
Φίλιπ Ρούζγκα (Στουρμ Γκρατς)
-
Μίχαλ Σκόρα (Γάνδη)
-
Μπάρτος Σλις (Μπρόντμπι)
-
Σεμπάστιαν Σιμάνσκι (Ρεν)
-
Νικόλα Ζαλέφσκι (Αταλάντα)
-
Πιοτρ Ζιελίνσκι (Ίντερ)
Επιθετικοί
-
Κάρολ Τσούμπακ (Μότορ Λούμπλιν)
-
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)
-
Κάρολ Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός)
-
Ματέους Ζουκόφσκι (Μαγδεμβούργο)