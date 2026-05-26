Με Κεντζιόρα και Σφιντέρσκι οι κλήσεις της εθνικής Πολωνίας

Τόσο ο Τόμας Κεντζιόρα, όσο και ο Κάρολ Σφιντέρσκι συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις της εθνικής Πολωνίας, με φόντο τα δύο επερχόμενα φιλικά παιχνίδια κόντρα Ουκρανία και Νιγηρία.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ και ο επιθετικός του Παναθηναικού βρίσκονται σταθερά στα πλάνα του Γιαν Ούρμπαν και θα δώσουν το παρών στις δύο φιλικές αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τους. Αναλυτικά οι κλήσεις της Πολωνίας: Τερματοφύλακες Μάρτσιν Μπούλκα (Νέομ)

Κάμιλ Γκράμπαρα (Βόλφσμπουργκ)

Ματέους Κοχάλσκι (Καραμπάχ) Αμυντικοί Γιαν Μπεντνάρεκ (Πόρτο)

Τόμας Κεντζιόρα (ΠΑΟΚ)

Γιακούμπ Κίβιορ (Πόρτο)

Κάσπερ Ποτούλσκι (Μάιντς)

Αρκάντιους Πίρκα (Σανκτ Πάουλι)

Πσεμίσλαβ Βισνιέφσκι (Βίτζεβ Λοτζ)

Νόρμπερτ Βοϊτούσεκ (Γιαγκελόνια)

Όσκαρ Βούιτσικ (Κρακόβια) Μέσοι Γιακούμπ Καμίνσκι (Κολωνία)

Μπάρτος Καπούστκα (Λέγκια Βαρσοβίας)

Κάσπερ Κοζλόφσκι (Γκαζιαντέπ)

Όσκαρ Πιετουσέφσκι (Πόρτο)

Γιακούμπ Πιοτρόφσκι (Ουντινέζε)

Φίλιπ Ρούζγκα (Στουρμ Γκρατς)

Μίχαλ Σκόρα (Γάνδη)

Μπάρτος Σλις (Μπρόντμπι)

Σεμπάστιαν Σιμάνσκι (Ρεν)

Νικόλα Ζαλέφσκι (Αταλάντα)

Πιοτρ Ζιελίνσκι (Ίντερ) Επιθετικοί Κάρολ Τσούμπακ (Μότορ Λούμπλιν)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

Κάρολ Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός)

Ματέους Ζουκόφσκι (Μαγδεμβούργο)