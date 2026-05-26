Με Κεντζιόρα και Σφιντέρσκι οι κλήσεις της εθνικής Πολωνίας

Τόσο ο Τόμας Κεντζιόρα, όσο και ο Κάρολ Σφιντέρσκι συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις της εθνικής Πολωνίας, με φόντο τα δύο επερχόμενα φιλικά παιχνίδια κόντρα Ουκρανία και Νιγηρία.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ και ο επιθετικός του Παναθηναικού βρίσκονται σταθερά στα πλάνα του Γιαν Ούρμπαν και θα δώσουν το παρών στις δύο φιλικές αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τους.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Πολωνίας: 

Τερματοφύλακες

  • Μάρτσιν Μπούλκα (Νέομ)

  • Κάμιλ Γκράμπαρα (Βόλφσμπουργκ)

  • Ματέους Κοχάλσκι (Καραμπάχ)

Αμυντικοί

  • Γιαν Μπεντνάρεκ (Πόρτο)

  • Τόμας Κεντζιόρα (ΠΑΟΚ)

  • Γιακούμπ Κίβιορ (Πόρτο)

  • Κάσπερ Ποτούλσκι (Μάιντς)

  • Αρκάντιους Πίρκα (Σανκτ Πάουλι)

  • Πσεμίσλαβ Βισνιέφσκι (Βίτζεβ Λοτζ)

  • Νόρμπερτ Βοϊτούσεκ (Γιαγκελόνια)

  • Όσκαρ Βούιτσικ (Κρακόβια)

Μέσοι

  • Γιακούμπ Καμίνσκι (Κολωνία)

  • Μπάρτος Καπούστκα (Λέγκια Βαρσοβίας)

  • Κάσπερ Κοζλόφσκι (Γκαζιαντέπ)

  • Όσκαρ Πιετουσέφσκι (Πόρτο)

  • Γιακούμπ Πιοτρόφσκι (Ουντινέζε)

  • Φίλιπ Ρούζγκα (Στουρμ Γκρατς)

  • Μίχαλ Σκόρα (Γάνδη)

  • Μπάρτος Σλις (Μπρόντμπι)

  • Σεμπάστιαν Σιμάνσκι (Ρεν)

  • Νικόλα Ζαλέφσκι (Αταλάντα)

  • Πιοτρ Ζιελίνσκι (Ίντερ)

Επιθετικοί

  • Κάρολ Τσούμπακ (Μότορ Λούμπλιν)

  • Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

  • Κάρολ Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός)

  • Ματέους Ζουκόφσκι (Μαγδεμβούργο)

