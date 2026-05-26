Για την πρόκριση η Κούοπιο, στα ίδια επίπεδα Έρεμπρο και Χέλσινγκμποργκ

Για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Φινλανδίας η πρωταθλήτρια την τελευταία διετία Κούοπιο φιλοξενείται σε νοκ άουτ αγώνα από τη Γιαπς, ομάδα Β’ κατηγορίας. Έρεμπρο και Χέλσινγκμποργκ κατέχουν την 8η και 9η θέση στη Β’ Σουηδίας και παίζουν σήμερα μαζί.

Για το Κύπελλο ήταν και η προηγούμενη συνάντηση της Γιαπς με την Κούοπιο, πριν από 10 χρόνια, με τη φιλοξενούμενη να επικρατεί με 1-0 εκτός έδρας.

Μετά από τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, η Γιαπς γνώρισε δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες, από Κότκα (0-1) και Μίκελι (0-2). Υποχώρησε έτσι στην 4η θέση της Β’, τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή της κατάταξης. Μετέχει φέτος για 5η διαδοχική σεζόν στην κατηγορία, έχοντας τερματίσει την τετραετία αυτή από 5η έως 8η. Στα τελευταία 7 εντός έδρας παιχνίδια της, φιλικά ή επίσημα, πήρε 4 νίκες και έχασε τα 3. Σε κανένα από τα 7 δεν σκόραραν και οι δύο ομάδες. Από την εντός έδρας νίκη με 2-1 επί της Λάχτι έρχεται η Κούοπιο, ανατρέποντας πριν το ημίχρονο το 0-1 με το οποίο βρέθηκε να χάνει στο πρώτο λεπτό. Διατηρήθηκε στη 2η θέση της Βέικαουσλιγκα, τέσσερις βαθμούς πίσω από την Ίντερ Τούρκου. Στις 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της από τον 1ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι 4 πιο πρόσφατοι εκτός έδρας αγώνες της συνοδεύτηκαν από Under. Η νίκη της απόψε σε συνδυασμό με το να σημειωθούν έως τρία τέρματα προσφέρεται σε πολύ καλή απόδοση.

Αν και στην 8η θέση ανάμεσα σε 16 ομάδες, η Έρεμπρο έχει σημειώσει τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα, 6 σε 8 ματς. Έχει δεχθεί όμως και μόλις 9, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη στο πρωτάθλημα. Τα 4 από αυτά, πάντως, τα δέχτηκε την προηγούμενη αγωνιστική, στο 4-1 από την Όντεφολντ. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Σέντερστρεμ, ενώ λείπει και ο 24χρονος μέσος Βίλκμαν. Η Χέλσινγκμποργκ έρχεται επίσης από ήττα, 1-3 από τη Βάρμπεργκς. Ισοφάρισε στο 29’ το γκολ που δέχτηκε στο 7’, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η εστία της παραβιάστηκε άλλες δύο φορές. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες της κατηγορίας που δεν έχουν ακόμη νίκη εκτός έδρας, με απολογισμό μία ισοπαλία και δύο ήττες. Νίκησε την Έρεμπρο στις 4/5 πιο πρόσφατες κόντρες τους, αλλά, δεν τα είχε καταφέρει εξίσου καλά στις 4 αμέσως προηγούμενες. Τιμωρημένος ο Καμερουνέζος μέσος Αμαντού, ο οποίος ήρθε φέτος από τους Κολοράντο Ράπιντς και εκτός παραμένει ο Αμερικανός μπακ Αγοντέσου, ο οποίος αγωνιζόταν επίσης στο MLS πέρσι.

Έρεμπρο και Χέλσινγκμποργκ κινούνται στα ίδια επίπεδα και μια ισοπαλία δεν θα αποτελέσει έκπληξη στη σημερινή τους αναμέτρηση.

703. ΓΙΑΠΣ - ΚΟΥΟΠΙΟ 2&U 2,5 3,60

705. ΕΡΕΜΠΡΟ - ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ Χ 3,30