Χαστούκια και μπουκέτα στη χαμένη λογική της χώρας

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί σε κάθε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του πλανήτη, θα ήταν παντού κυρίαρχο θέμα η "μονομαχία" - ξύλο Μαρινάκη - Δημητριάδη μπροστά σε 20.000 ανθρώπους.

Ο ένας είναι εκ των κορυφαίων εφοπλιστών - επιχειρηματιών της χώρας και όχι μόνο, ιδιοκτήτης μιας εκ των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ελλάδας, ιδιοκτήτης κορυφαίων (τηλεοπτικών, έντυπων και διαδικτυακών) ΜΜΕ, ιδιοκτήτης ιστορικού συλλόγου της Πρέμιερ Λιγκ.

Ο άλλος υπήρξε ο Νο1 άνθρωπος του σημερινού πρωθυπουργού για τρία χρόνια. Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης (2019 - 2022), "βασιλιάς" στο Μαξίμου και εκτός των άλλων, φυσικά, ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν είναι δύο απλοί Έλληνες πολίτες. Αν ήταν δύο απλοί Ελληνες πολίτες και είχαν παίξει ξύλο μπροστά σε 20.000 παρευρισκόμενους στο ΟΑΚΑ, το πιθανότερο είναι πως θα είχαν περάσει το βράδυ τους στο αυτόφωρο και θα είχαν ήδη ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του νόμου για γεγονότα που συμβαίνουν σε αθλητικούς χώρους. Το σίγουρο όμως: Το "επεισόδιο" θα ήταν από τα "βασικά θέματα" σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Θα παρακολουθούσαμε βίντεο - αποκάλυψη: "Οι δύο ανώνυμοι οι οποίοι δεν σεβάστηκαν το κορυφαίο βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκας, πλακώθηκαν και η εικόνα τους έκανε το γύρο του πλανήτη δυσφημώντας την εικόνα της χώρας". Θα διαβάζατε φοβερούς και τρομερούς χαρακτηρισμούς από δημοσιογράφους και ΜΜΕ που θα... ξεσάλωναν για την "ασύλληπτη απρέπεια".

Το βίντεο -ντοκουμέντο θα έπαιζε ΠΑΝΤΟΥ στα τηλεοπτικά -ειδησεογραφικά μίντια. "Ο κύριος με τη λευκή μπλούζα πλησίασε τον κύριο με την κόκκινη μπλούζα. Του ψιθύρισε κάτι στο αυτί και μετά τον χαστούκισε. Ακαριαία ο κύριος με την κόκκινη μπλούζα τον γρονθοκόπησε και του έσκισε τη μπλούζα".

Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα κάνετε εικόνα -καθώς κυκλοφορεί το βίντεο παντού πλέον- σε συνδυασμό με τις συνοδείες των δύο πρωταγωνιστών.

Δεν επρόκειτο όμως για δύο απλούς Έλληνες πολίτες οι οποίοι πάνω στην ένταση της στιγμής έπαιξαν ξύλο στα επίσημα του T-CENTER τη βραδιά του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο ένας είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο άλλος ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Στα χαρακώματα από την περιβόητη υπόθεση Predator - υποκλοπές, όπου αποδεδειγμένα ένα ολόκληρο σύστημα παρακολουθούσε πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, ένα θεός ξέρει πόσους σε όλη τη χώρα.

Στις 5 Αυγούστου 2022 ο Δημητριάδης παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού, ο οποίος τυγχάνει να είναι θείος του. Από τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον έχει Νο1 εχθρό του, θεωρώντας τον υπεύθυνο για προσωπική παρακολούθηση με υποκλοπές των τηλεφωνημάτων του. Παρεμπιπτόντως, την τελευταία 3ετία ο "πόλεμος" Μαρινάκη - Μητσοτάκη κυριαρχεί σε κάθε επίπεδο.

Αυτή η "μονομαχία" που είδαμε χθες εξελίχθηκε όχι στον "κόκκινο ήλιο" αλλά στις εξέδρες του ΟΑΚΑ! Μπροστά σε χιλιάδες θεατές αλλά και άπειρα κινητά τηλέφωνα τα οποία κατέγραψαν -δεν... υπέκλεψαν- το χαστούκι του προέδρου του Ολυμπιακού και τη γροθιά του ανιψιού του πρωθυπουργού στον Β. Μαρινάκη.

Και μετά χάρη στα social media έγιναν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες. Γιατί τα κανονικά μίντια μάλλον τα... έκαναν πάνω τους. Και αμήχανα έψαχναν να βρουν πολύ ώρα (μερικά ώρες και... μέρες!) πως να χειριστούν το τσουνάμι. Το οποίο σε κάθε κανονική δημοκρατική χώρα θα ήταν παντού κυρίαρχο θέμα. Όχι όμως "στην Κολομβία της Ευρώπης".

Για την ώρα υπάρχει η εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για εξέταση του υλικού από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καθώς και οι πρωινές δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, ο οποίος έσπασε την "αφωνία" της κυβέρνησης και δη του ίδιου του πρωθυπουργού ο οποίος δεν έχει βρει μια λέξη να πει για το γεγονός ότι αντάλλαξαν χαστούκι και μπουνιά μπροστά σε 20.000 ανθρώπους ο πρώην ΓΓ της κυβέρνησής του (και ανιψιός του) με τον πρώην καλό φίλο του αλλά εδώ και χρόνια άσπονδο "εχθρό" του εκ των κορυφαίων εφοπλιστών της χώρας. Που ξέρετε, μπορεί κάποια στιγμή κάτι να... ψελλίσει ο κ. Μητσοτάκης.

Κατά τα άλλα ο... σκεπτόμενος Έλληνας αντί να βλέπει τον καθρέφτη της χώρας, τον νοιάζει να πλακώνεται για τη... διαιτησία στο Ολυμπιακός - Ρεάλ. Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί αλληλοβρίζονται και ταυτόχρονα βρίζουν όποια δημοσιογραφική άποψη ένθεν κακείθεν δεν ταιριάζει με τη δική τους.

Μωρέ καλά κάνουν και σας - μας δουλεύουν. Κάθε χαστούκι και κάθε μπουκέτο στη χαμένη λογική αυτής της χώρας μας - σας αξίζει!