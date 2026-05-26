ΑΕΚ: Πάει για μαγνητική ο Φίζελ - Η κατάσταση των τραυματιών

Η ΑΕΚ στρέφει πλέον το βλέμμα της στον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά της Stoiximan Greek Basketball League και στην κατάσταση των τραυματιών της.

Ο ΚιΣον Φίζελ χτύπησε στο παιχνίδι της Ένωσης κόντρα στον Άρη Betsson στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί στη διάρκεια της μέρας σε μαγνητική για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

Πρόβλημα αντιμετώπισαν και οι Τζέιμς Νάναλι και Λούκας Λεκαβίτσιους, που αποκόμισαν χτυπήματα σε μάτι και μύτη, αλλά θα είναι κανονικά παρόντες στο Game 1 με τον Ολυμπιακό (28/5, 20:15).

Πρόβλημα έχει και ο Νίκος Αρσενόπουλος, που είχε ενοχλήσεις στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού και δεν έπαιξε κόντρα στον Άρη Betsson και μένει να φανεί η κατάστασή του.