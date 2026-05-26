Είναι γεγονός: Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari της ιστορίας με 1035 ίππους (pics)

Η Ferrari περνά για πρώτη φορά το κατώφλι της αμιγούς ηλεκτροκίνησης με τη Luce, ένα μοντέλο που δεν έρχεται για να προσθέσει μια ακόμη σελίδα στην ιστορία της, αλλά να δοκιμάσει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο μύθος χωρίς τον γνώριμο ήχο ενός V8 ή ενός V12.

Στο Maranello γνωρίζουν καλά ότι η πρώτη ηλεκτρική Ferrari δεν θα κριθεί μόνο από τα νούμερα. Θα κριθεί από το αν μπορεί να παραμείνει Ferrari χωρίς βενζίνη, χωρίς εξατμίσεις, χωρίς εκείνη την ωμή μηχανική τελετουργία που για δεκαετίες έχτισε την ταυτότητα της μάρκας. Η Luce επιχειρεί ακριβώς αυτό: να μεταφέρει την απόδοση, την αίσθηση, την αποκλειστικότητα και τον χαρακτήρα της φίρμας σε μια νέα εποχή.

Με μήκος 5,03 μέτρα, η Luce ξεφεύγει από την κλασική εικόνα των θερμικών μοντέλων της εταιρείας. Η σχεδίασή της έγινε με τη συμμετοχή της LoveFrom, της δημιουργικής ομάδας των Jony Ive και Marc Newson, κάτι που αποτυπώνεται στη συνολική της φιλοσοφία. Οι γραμμές είναι καθαρές, η αισθητική πιο μινιμαλιστική, οι γυάλινες επιφάνειες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και το αποτέλεσμα δείχνει πιο φουτουριστικό, πιο ψύχραιμο, πιο αρχιτεκτονικό.

Στο πίσω μέρος, οι πόρτες ανοίγουν ανάποδα σε σχέση με τις εμπρός, όπως και στην Purosangue, προσθέτοντας έναν ακόμη ιδιαίτερο σχεδιαστικό τόνο σε ένα αυτοκίνητο που έτσι κι αλλιώς δεν θέλει να περάσει απαρατήρητο.

Κάτω από το αμάξωμα, η Ferrari επέλεξε τετρακίνηση με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.035 ίππους, με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, παρά το βάρος των 2.260 κιλών. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 310 χλμ./ώρα, επιβεβαιώνοντας ότι η ηλεκτρική εποχή της Ferrari δεν ξεκινά με συμβιβασμούς στην απόδοση.

Η μπαταρία των 122 kWh έχει εξελιχθεί από την εταιρεία του μύθου Ενζο και προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 530 χιλιόμετρα. Η Luce βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800V, με στόχο όχι μόνο τις υψηλές επιδόσεις και τη γρήγορη φόρτιση, αλλά και τη δυνατότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων. Ένα κρίσιμο στοιχείο για μια εταιρεία που πρέπει να πείσει τους παραδοσιακούς πελάτες της ότι ένα ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να έχει διάρκεια, αξία και συλλεκτικό βάρος.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί ο ήχος. Η Ferrari δεν επέλεξε να μιμηθεί τεχνητά έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αντίθετα, η Luce αξιοποιεί μηχανικούς ήχους από τον πίσω άξονα, οι οποίοι επεξεργάζονται ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης. Δεν πρόκειται για νοσταλγική απομίμηση του παρελθόντος, αλλά για προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ακουστικής εμπειρίας. Μιας διαφορετικής σχέσης ανάμεσα στον οδηγό, το αυτοκίνητο και την ταχύτητα.

Στην καμπίνα, η Ferrari κρατά ισορροπία ανάμεσα στο ψηφιακό και στο φυσικό. Το ταμπλό διαθέτει OLED οθόνες, περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη αφής και φυσικά χειριστήρια, αποφεύγοντας την πλήρη μετατροπή του εσωτερικού σε άψυχο tablet. Τα φυσικά πλήκτρα στο τιμόνι παραμένουν, όπως και τα paddles, τα οποία πλέον συνδέονται με την ανάκτηση ενέργειας και τη διαχείριση της ροπής.

Η τιμή της νέας Ferrari Luce στην Ευρώπη ορίζεται στις 550.000 ευρώ, ενώ η έναρξη των πωλήσεων προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026.

Η χρονική στιγμή έχει τη δική της σημασία. Η Ferrari παρουσιάζει το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο σε μια περίοδο όπου η αγορά των πανάκριβων EV δεν κινείται πια με τον αρχικό ενθουσιασμό. Η ίδια η εταιρεία έχει προσαρμόσει τη στρατηγική της, βάζοντας ως στόχο έως το 2030 το 20% της γκάμας της να είναι αμιγώς ηλεκτρικό, το 40% υβριδικό και το υπόλοιπο 40% να συνεχίσει με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η Luce, λοιπόν, δεν είναι μόνο ένα νέο μοντέλο. Είναι το πρώτο μεγάλο τεστ της Ferrari σε έναν κόσμο όπου η ταχύτητα δεν θα ακούγεται όπως παλιά. Και το ερώτημα πλέον είναι αν το Maranello μπορεί να κάνει τον ηλεκτρισμό να μοιάζει με πάθος.