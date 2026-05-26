Φαβορί ο Μαντσίνι για να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας

Τρεις οι υποψήφιοι για τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα» αλλά μόνο ένας κερδίζει.

Η Ιταλία απέτυχε να προκριθεί στα γήπεδα του Μουντιάλ και στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της γειτονικής χώρας ψάχνουν να βρουν τον αντικαταστάτη του Τζενάρο Γκατούζο.

Τα δημοσιεύματα για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του πάγκου της εθνικής Ιταλίας δίνουν και παίρνουν.

Ρεπορτάζ της Tuttomercatoweb αναφέρει ότι οι υποψήφιοι είναι τρεις. Πρόκειται για τους Ρομπέρτο Μαντσίνι, Αντόνιο Κόντε και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Όπως αναφέρει μάλιστα, το μεγάλο φαβορί είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι αφού ο μεν Αλέγκρι απέρριψε την προσφορά ενώ ο Κόντε είναι δύσκολη υπόθεση εξαιτίας των οικονομικών του απαιτήσεων.

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι λοιπόν, φέρεται να έχει το προβάδισμα για τον πάγκο της Ιταλίας με την οποία είχε κατακτήσει το EURO 2020 και θέλει να επιστρέψει ενόψει του Euro 2028 σε εννέα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου.