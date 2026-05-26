Στον Άρη Betsson ως το 2028 ο Μήτρου-Λονγκ

Ο Άρης Betsson προχωρά με σταθερά βήματα στον σχεδιασμό της νέας σεζόν, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση παικτών που αποτέλεσαν βασικά κομμάτια της φετινής πορείας της ομάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ για την επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τον βασικό κορμό ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ είχε θετική παρουσία τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αποτελώντας μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές του Άρη. Σε 26,9 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, κατέγραψε κατά μέσο όρο 13 πόντους και 4 ασίστ, ενώ είχε ποσοστά 41% στα δίποντα και 40% στα τρίποντα.

Ο 29χρονος καλαθοσφαιριστής είχε ενταχθεί στον Άρη το καλοκαίρι του 2025, υπογράφοντας τότε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Με τη νέα συμφωνία, οι δύο πλευρές επεκτείνουν τη συνεργασία τους για ακόμη έναν χρόνο, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στο «Nick Galis Hall» μέχρι το 2028.

Μετά και την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αμίν Νουά, ο Μήτρου-Λονγκ γίνεται ο σίγουρος δεύτερος παίκτης που παραμένει στο ρόστερ, με τη διοίκηση του Άρη να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για δημιουργία ενός σταθερού αγωνιστικού κορμού με προοπτική για τα επόμενα χρόνια.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης.