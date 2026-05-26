Ο Ματέο Αρνάλντι αντίπαλος του Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ματέο Αρνάλντι στον δεύτερο γύρο του Roland Garros στο Παρίσι, μετά τη νίκη του κόντρα στον Αλεξάντρ Μουλέρ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει την πρόκριση και τη νίκη απέναντι στον Γάλλο τενίστα που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον αγώνα, καθώς στα μέσα του δεύτερου σετ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Έτσι, ο Έλληνας τενίστας πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Roland Garros και επέστρεψε στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, σε μία χρονιά με σκαμπανεβάσματα.

Εκεί θα αντιμετωπίσε τον Ιταλό τενίστα, Ματέο Αρνάλντι που νίκησε λίγο νωρίτερα τον Ταλόν Χρίκσπουρ και προκρίθηκε και εκείνος στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.