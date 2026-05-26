Χανιά: Προφυλακίστηκε η μητέρα της 3χρονης - Παραδέχτηκε ότι κατέθεσε ψέματα

Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, έπειτα από κακοποίηση που υπέστη, καθώς παραδέχτηκε ότι κατά την κατάθεσή της είπε ψέματα.

Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με τις αρχές να συνεχίζουν την προανάκριση, ώστε να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον βαρύ τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 25χρονη υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου πως μενει στον Σταυρό και έχει τέσσερα παιδιά από δύο συντρόφους, εκ των οποίων τα τρία φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ.

Υποστήριξε, επίσης ότι είχε έξι κυήσεις από τις οποίες οι δύο δεν τελεσφόρησαν, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν ειχε καλό γάλα και της είπε ο γιατρός να μην θηλάσει. Για τα ψέματα στις καταθέσεις της ισχυρίστηκε πως το έκανε επειδή φοβόταν να μην της πάρουν τα παιδιά.

Η 25χρονη εμφανίστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο χωρίς δικηγόρο και υπερασπίστηκε μόνη της τον εαυτό της, ενώ η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του αστυνομικού που κλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το νοσοκομείο Χανίων όπου είχε μεταφερθεί η 3χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Στην απολογία της η 25χρονη υποστήριξε ότι μένει στον Σταυρό με τα τέσσερα παιδιά της και με τον σύντροφό της με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί το μωρό. Είπε πως δεν έχει σταθερή εργασία αλλά όταν εργάζεται αφήνει τα παιδιά μόνα.

Σε ερωτήσεις της Έδρας ως προς το γιατί είπε ψέματα, απάντησε ότι φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά και ισχυρίστηκε ότι το κοριτσάκι δεν χτύπησε στις κούνιες αλλά χτύπησε στο σπίτι.

«Εγώ ξεπάγωνα το κοτόπουλο και καθάριζα το σπίτι, τα παιδιά ήταν εκεί έξω, εκεί χτύπησε», υποστήριξε.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας της Έδρας πρότεινε την ενοχή της, σημειώνοντας ότι για ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν κατέθεσε τουλάχιστον τρεις φορές ψευδώς. Το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση, της επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και 600 ευρώ χωρίς αναστολή στην έφεση.

