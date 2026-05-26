Ανανέωσε με τον Άρη Λυκογιάννη ο Κολοσσός

Ο Κολοσσός Ρόδου με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη Λυκογιάννη για ακόμα ένα χρόνο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Άρη Λυκογιάννη.

Ο 57χρονος κόουτς επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο στην ομάδα μας σε μία δύσκολη περίοδο, αλλά υπό την καθοδήγησή του οι «θαλασσί» εξασφάλισαν την παρουσία τους στα Playoffs της Stoiximan GBL 2025/26, ενώ πέτυχαν και ιστορικές νίκες, όπως αυτή απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, στο «T-Center».

Ευχόμαστε στον Άρη Λυκογιάννη υγεία και είμαστε σίγουροι ότι τα καλύτερα έρχονται!»