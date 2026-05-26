«Αγγίζει» το όνειρο της Premier League ο Μανδάς, ωφελημένος ο ΟΦΗ

Η Μπόρνμουθ εμφανίζεται ικανοποιημένη από την παρουσία του διεθνή τερματοφύλακα παρότι δεν έχει παίξει λεπτό, όμως η πρόκριση στο Europa League απαιτεί «βάθος» και με τον Τζόρτζε Πέτροβιτς συνθέτουν ένα ποιοτικό και ασφαλές δίδυμο.

Ο Χρήστος Μανδάς ετοιμάζεται να αφήσει τη Λάτσιο και να μετακομίσει στην Αγγλία με κανονική μεταγραφή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρητικού Μέσου «gentikoule.gr», η Μπόρνμουθ θα ενεργοποιήσει την υποχρεωτική οψιόν αγοράς που λήγει εντός Ιουνίου.

Επιπρόσθετα, επετεύχθη ο στόχος ενός ευρωπαϊκού «εισιτηρίου» που ήταν μέσα στους όρους αγοράς. Τα «Κεράσια» θα παίξουν στη League Phase του Europa και ο ΟΦΗ... τρίβει τα χέρια του, καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 10% και το 90% ανήκει στη Λάτσιο.

Με την ενδεχόμενη μεταγραφή, ο 25χρονος τερματοφύλακας αποδεικνύει, ξανά, πόσο εργατικός είναι και περιμένει την κάθε ευκαιρία για να χρηστεί βασικός, όπως στη Ρώμη.