Τι έλεγε ο Γιάκομπ Νέστρουπ όταν αναλάμβανε Βίμποργκ και Κοπεγχάγη

O 38χρονος προπονητής βρίσκεται σε ελληνική τροχιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και οι πρώτες («προγραμματικές») δηλώσεις στις δύο προηγούμενες ομάδες του…φωτογραφίζουν πολλά για τον τρόπο που σκέφτεται: επιθετικό ποδόσφαιρο, κουλτούρα νικητή, ένταση και σύνολα που θέλουν να κυριαρχούν.

Ο Γιάκομπ Νέστρουπ κάνει πρόβες με το προπονητικό κοστούμι του Παναθηναϊκού και κυκλοφορεί πλέον ως ο εκλεκτός για τη νέα εποχή στον πράσινο πάγκο.

Πρόκειται για έναν τεχνικό που τα τελευταία χρόνια έχει…χτίσει πολύ δυνατό όνομα στη σκανδιναβική αγορά, κυρίως μέσα από τη δουλειά του (δύο νταμπλ) στην Κοπεγχάγη, ωστόσο οι βάσεις της φιλοσοφίας και της προπονητικής του ταυτότητας είχαν φανεί ήδη από τα πρώτα του βήματα ως χεντ κόουτς.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επιστρέψει κανείς στις πρώτες («προγραμματικές») δηλώσεις του, τόσο όταν ανέλαβε τη Βίμποργκ το 2019, όσο και αργότερα την Κοπεγχάγη το 2022.

Γιατί μέσα από αυτές αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο τρόπος που σκέφτεται, οι απαιτήσεις που βάζει στις ομάδες του και η εικόνα που θέλει να εκπέμπει από την άκρη του πάγκου.

«Αναγνωρίσιμη ομάδα και κουλτούρα νικητή»

Όταν ανέλαβε τη Βίμποργκ το καλοκαίρι του 2019 και σε ηλικία μόλις 31 ετών, παρουσιαζόταν στη Δανία ως ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα της προπονητικής σχολής της Κοπεγχάγης.

Στις πρώτες δηλώσεις του τότε, μιλούσε κυρίως για «κουλτούρα νικητή» και για την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ομάδα με επιθετική νοοτροπία και ένταση στο παιχνίδι.

Τόνιζε πως δεν τον ενδιέφερε απλώς η διαχείριση αποτελεσμάτων, αλλά η δημιουργία ενός αγωνιστικού μοντέλου που θα κάνει την ομάδα «αναγνωρίσιμη» μέσα στο γήπεδο.

Ο Νέστρουπ εκείνη την περίοδο αυτοπαρουσιαζόταν ως προπονητής που πιστεύει πολύ στην καθημερινή προπόνηση, στη λεπτομέρεια και στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών.

Έλεγε συχνά πως θέλει ομάδες που να παίζουν με θάρρος, να πιέζουν ψηλά και να έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από τότε στη Δανία τον περιέγραφαν ως κόουτς με «μοντέρνα σκανδιναβική φιλοσοφία» αλλά και έντονες επιρροές από γερμανικό πρέσινγκ.

Στη Βίμποργκ έβαλε ως βασικό στόχο να επαναφέρει τον σύλλογο σε τροχιά πρωταθλητισμού και ανόδου, προσπαθώντας παράλληλα να χτίσει ένα περιβάλλον εξέλιξης νεαρών παικτών.

Άνθρωποι του κλαμπ είχαν πει τότε πως ο Νέστρουπ έδινε τεράστια σημασία στη νοοτροπία και στην πειθαρχία της ομάδας ακόμη και στις μικρές καθημερινές λεπτομέρειες.

«Η Κοπεγχάγη οφείλει να παίζει για να κυριαρχεί»

Η μεγάλη αλλαγή επιπέδου ήρθε φυσικά το 2022 με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Κοπεγχάγης.

Εκεί οι πρώτες του δημόσιες τοποθετήσεις είχαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί φανέρωσαν έναν προπονητή με ξεκάθαρη αυτοπεποίθηση ,αλλά χωρίς αλαζονεία.

Ο ίδιος υπογράμμιζε ότι η Κοπεγχάγη οφείλει να παίζει για να κυριαρχεί και όχι απλώς για να κερδίζει. Παράλληλα, μιλούσε διαρκώς για το θάρρος που πρέπει να έχει μια ομάδα απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ακόμα και στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστική ήταν η φιλοσοφία που ανέπτυξε αργότερα και σε συνεντεύξεις του για το Τσάμπιονς Λιγκ:

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από προπονητές που κατεβάζουν από πριν τις προσδοκίες της ομάδας τους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει ότι δεν πιστεύει στη λογική του φόβου ή της διαχείρισης ήττας.

Ο Νέστρουπ αυτοπαρουσιάζεται ουσιαστικά ως ένας προπονητής υψηλής έντασης, με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία και εμμονή στη λεπτομέρεια.

Δίνει τεράστια σημασία στην ενέργεια της ομάδας, στις αποστάσεις των γραμμών και στην πίεση χωρίς μπάλα, ενώ παράλληλα δουλεύει πολύ και στο ψυχολογικό κομμάτι των παικτών του.

Κάτι ακόμη που τον συνοδεύει έντονα είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που δεν φοβάται τις μεγάλες απαιτήσεις.

Είτε στη Βίμποργκ, είτε αργότερα στην Κοπεγχάγη, δεν εμφανίστηκε ποτέ ως προπονητής χαμηλών τόνων.

Αντιθέτως, από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις έδειχνε ότι θέλει οι ομάδες του να παίζουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να έχουν ξεκάθαρη προσωπικότητα στο γήπεδο.

Και αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό στοιχείο του προπονητικού του προφίλ ενόψει της επερχόμενης άφιξης στον Παναθηναϊκό.