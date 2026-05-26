Μια επιλογή από το... πάνω ράφι κάνει ο Πανιώνιος που θέλει να επιστρέψει άμεσα στην Stoiximan Super League. Ο Χουάν Φεράντο είναι έτοιμος να υπογράψει με τον «Ιστορικό» και να γίνει ο τέταρτος σύλλογος που θα εργαστεί ο 45χρονος Ισπανός στην Ελλάδα μετά τους Βόλο (2017-20, 2025-26), Πανσερραϊκό (2024-25) και Εργοτέλη (2014). Αναμονή... τέλος, λοιπόν, για τους «κυανέρυθρους» που προχωρούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό.
Με Φεράντο για την... άνοδο ο Πανιώνιος!