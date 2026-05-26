«Θέλει Χιτ ή Σέλτικς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξετάζει τις επιλογές του και σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα ο Greak Freak φαίνεται να «θέλει» Σέλτικς ή Χιτ

«Καυτό» αναμένεται να είναι το καλοκαίρι όσον αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σταρ, όπως όλα δείχνουν, να μην παραμένει κάτοικος Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα ο Greak Freak αξιολογεί τις επιλογές ανταλλαγής του για να φύγει από τα «ελάφια» και αυτή τη στιγμή θεωρεί τους Μαϊάμι Χιτ και τους Μπόστον Σέλτικς ως τις πιο ελκυστικές για αυτόν.

Ο Αντετοκούνμπο έχει επίσης ως στόχο να παραμείνει στην Ανατολική Περιφέρεια για μια ευκολότερη πορεία για την επιστροφή του στους Τελικούς μακριά από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Οι Χιτ μεσούσης της σεζόν κυνήγησαν τον Αντετοκούνμπο και θεωρούνταν η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη απήχηση εκείνη την περίοδο. Οι Σέλτικς είχαν τουλάχιστον ένα επιφανειακό ενδιαφέρον για τον Αντετοκούνμπο κατά την προθεσμία της ανταλλαγής. Η Βοστώνη ρεαλιστικά θα έπρεπε να συμπεριλάβει τον Τζέιλεν Μπράουν σε ένα πακέτο ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο.