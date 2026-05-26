Συνέχεια στις ανανεώσεις με Ντέτλερ η Μαρκό

Μετά τον Σούλη Παπαδόπουλο, η ομάδα του Μαρκόπουλου διατηρεί σε συντριπτικό βαθμό τον κορμό της σεζόν 2025-26.

Η ανακοίνωση της Μαρκό για την παραμονή του Φαουστίνο Ντέτλερ, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2023, φθάνοντας τις 100 συμμετοχές στη Super League 2:

«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Φαουστίνο Ντέτλερ.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε πέρυσι έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ομάδας μας. Με την αγωνιστική του συνέπεια και την ικανότητά του να αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια στα άκρα της άμυνας αλλά και στον άξονα, κατάφερε να αποδείξει την αξία του σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα.

Ξεχωριστή στιγμή της χρονιάς αποτέλεσε η συμμετοχή του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας μας για τη σεζόν, όπου με δικό του γκολ απέναντι στα Χανιά, σφραγίστηκε η ιστορική πρόκριση της Μαρκό στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος μετρά συνολικά 100 συμμετοχές στη Super League 2, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο παρελθόν και σε άλλες ομάδες της κατηγορίας, όπως ο Αστέρας Aktor B’, η Ηλιούπολη και ο ΟΦ Ιεράπετρας.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο Φαουστίνο συνεχίζει μαζί μας και του ευχόμαστε υγεία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στις προκλήσεις που ακολουθούν».