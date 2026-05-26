Τα τηλεοπτικά δίνουν «ανάσα» στη Σαραγόσα μετά τον ιστορικό της υποβιβασμό στη γ’ κατηγορία

Η Σαραγόσα βγαίνει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν οκτώ δεκαετίες (!) από τον επαγγελματικό χάρτη της Ισπανίας. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η ιστορική Ρεάλ Σαραγόσα βυθίστηκε στη μεγαλύτερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Ο υποβιβασμός στην Primera Federación, την τρίτη τη τάξει κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, έβαλε τέλος σε μια αδιάκοπη παρουσία 77 ετών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και σε 13 συνεχόμενες σεζόν στη Segunda División.

Το σοκ είναι ακόμα μεγαλύτερο επειδή συνέβη σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα διοίκηση υποστήριζε ότι είχε ήδη επενδύσει περίπου 65 εκατ. ευρώ για μείωση χρεών, επαγγελματική αναδιοργάνωση και κατασκευή νέου γηπέδου. Τελικά, ούτε τα κεφάλαια ούτε η αναδιάρθρωση απέτρεψαν αυτό που στην Αραγονία χαρακτηρίζεται ήδη «ιστορική καταστροφή».

Η Primera Federación εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε πραγματική παγίδα για μεγάλα ονόματα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ομάδες με ιστορία και βαριά φανέλα εγκλωβίζονται για χρόνια, αδυνατώντας να επιστρέψουν στη Segunda. Η Τενερίφη και η Ελδένσε κατάφεραν φέτος να επιστρέψουν άμεσα, αξιοποιώντας οικονομικές ενισχύσεις και οργανωμένο σχεδιασμό, αλλά δεν αποτελούν τον κανόνα.

Τα χρήματα του υποβιβασμού και η «ανάσα» της LaLiga

Η Σαραγόσα θα λάβει ειδική οικονομική ενίσχυση λόγω υποβιβασμού, όπως προβλέπει ο κανονισμός της LaLiga. Συγκεκριμένα, το 3,5% των συνολικών εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα διατίθεται στις ομάδες που πέφτουν από τις δύο επαγγελματικές κατηγορίες.

Ωστόσο, το 90% αυτού του ποσού καταλήγει στις ομάδες που υποβιβάζονται από τη La Liga. Στην προκειμένη περίπτωση, οι Οβιέδο, Μαγιόρκα και Τζιρόνα θα απορροφήσουν τη μερίδα του λέοντος.

Το υπόλοιπο 10% θα μοιραστεί ανάμεσα στη Σαραγόσα, τη Ουέσκα, τη Κουλτουράλ Λεονέσα και μία εκ των Μιραντές ή Λεγανές. Το τελικό ποσό δεν θα είναι ίδιο για όλους, καθώς λαμβάνονται υπόψη η ιστορικότητα, τα προηγούμενα τηλεοπτικά έσοδα και οι σεζόν παρουσίας στη μεγάλη κατηγορία.

Τα χρήματα θα καταβληθούν σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο.

Τα τηλεοπτικά έσοδα σώζουν προσωρινά την κατάσταση

Παρά τον υποβιβασμό, η Σαραγόσα παραμένει εμπορικά ισχυρό brand για τα ισπανικά δεδομένα. Η βάση οπαδών, τα εισιτήρια διαρκείας και οι τηλεοπτικές μετρήσεις εξακολουθούν να την κρατούν ψηλά στο οικονομικό μοίρασμα της LaLiga.

Περίπου το 70% των τηλεοπτικών εσόδων της Segunda μοιράζεται ισόποσα στις ομάδες. Το υπόλοιπο εξαρτάται από τηλεθέαση, κοινωνική απήχηση και τελική βαθμολογία. Εκεί η Σαραγόσα παραμένει από τους πιο εμπορικούς συλλόγους της κατηγορίας, γεγονός που θα περιορίσει κάπως τη ζημιά.

Παρόλα αυτά, η κατάταξη στο πρωτάθλημα επηρεάζει επίσης τα έσοδα. Ο τελευταίος της βαθμολογίας λαμβάνει μόλις περίπου 50.000 ευρώ από το σχετικό μπόνους, ενώ ο προτελευταίος γύρω στις 100.000 ευρώ. Ποσά που στην πραγματικότητα μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στην οικονομική και αγωνιστική κατάρρευση ενός συλλόγου που κάποτε κατέκτησε Κύπελλα Κυπελλούχων και έπαιζε σταθερά στην ελίτ του ισπανικού ποδοσφαίρου.

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