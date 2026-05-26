Ανακοίνωσε τον Χέινς ο Ολυμπιακός

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικ Χέινς.

Ο διεθνής Αμερικανός στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι στόχος του είναι να «κερδίσει» τους οπαδούς των ερυθρολεύκων και να μπορέσει να κατακτήσει τα πάντα την επόμενη σεζόν.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τζέικ Χέινς. Ο διεθνής Αμερικανός διαγώνιος (3/5/1998, 2,12μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.



Την τελευταία διετία, ο Τζέικ Χέινς αγωνίστηκε στην Μπερλίν. Με τη γερμανική ομάδα, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup, ενώ «σάρωσε» τα ατομικά βραβεία.



Ο νέος Αμερικανός διαγώνιος του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ ολοκλήρωσε με εξαιρετικό τρόπο τις υποχρεώσεις του με την Μπερλίν, αφού κατέκτησε την Bundesliga με σπουδαίες εμφανίσεις στους τρεις τελικούς, κόντρα στη Λίνεμπουργκ. Συγκεκριμένα, μέτρησε 84 πόντους, 28,0 μέσο όρο, επτά άσους (2,3 μ.ο.) και έξι μπλοκ (2,0 μ.ο.), ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος διαγώνιος, κορυφαίος σκόρερ και κορυφαίος σέρβερ του πρωταθλήματος, με 5,22 πόντους ανά σετ και 65 άσους.



Ο Τζέικ Χέινς έχει το ρεκόρ των περισσότερων πόντων (44) σε ένα ματς στην ιστορία του CEV Champions League.



Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Οχάιο (πρωταθλητής στο NCAA, τη σεζόν 2016-17), ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Γαλλία (Αραγκό Ντε Σετ) και τρεις σεζόν στην Πολωνία (Μπιέλσκο-Μπιάλα, Κουπρούμ Λούμπιν).



Ο Τζέικ Χέινς είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, ενώ έχει δώσει το «παρών» σε δύο τελικούς VNL (2022, 2023).



Η δήλωση του Τζέικ Χέινς:



«Είμαι ενθουσιασμένος. Ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα και η Αθήνα είναι μια πολύ όμορφη πόλη για να ζεις. Γνωρίζω, ότι στον Ολυμπιακό, στόχος είναι πάντα η νίκη. Στόχος μας, λοιπόν, να δεθούμε ως ομάδα, ώστε να κερδίζουμε πάντα!



Ο Ολυμπιακός είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Πάντα άκουγα ιστορίες, από όταν ήμουν παιδί, για τις επιτυχίες του συλλόγου και για το πόσο παθιασμένοι είναι οι φίλαθλοί του. Ηθελα να το ζήσω κι εγώ αυτό από κοντά! Εχω ακούσει εξαιρετικά πράγματα από πρώην παίκτες της ομάδας, αλλά και από παίκτες που έχουν αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό που λένε είναι, ότι ο σύλλογος είναι πολύ οργανωμένος και η ομάδα παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο.



Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, για να «κερδίσω» τους φιλάθλους μας. Ξέρω ότι δίνουν πολλή ενέργεια και πάθος στην ομάδα. Οπότε, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον σύλλογο».



Προηγούμενες ομάδες:



2024-26 Μπερλίν (Γερμανία)

2023-24 Κουπρούμ Λούμπιν (Πολωνία)

2021-23 Μπιέλσκο-Μπιάλα (Πολωνία)

2020-21 Αραγκό Ντε Σετ (Γαλλία)

2016-19 Πανεπιστήμιο του Οχάιο (ΗΠΑ)



Τίτλοι:



2 Πρωταθλήματα Γερμανίας

1 Κύπελλο Γερμανίας

2 Super Cup Γερμανίας

1 Πρωτάθλημα Πολωνίας

1 NCAA

1 NORCECA



Ατομικά βραβεία:



Καλύτερος διαγώνιος του πρωταθλήματος Γερμανίας (2025-26)

Καλύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος Γερμανίας (2025-26)

Καλύτερος σέρβερ του πρωταθλήματος Γερμανίας (2025-26)

Καλύτερος σκόρερ του Κυπέλλου Γερμανίας (2025-26)

Καλύτερος σέρβερ του Κυπέλλου Γερμανίας (2025-26)

MVP του Κυπέλλου Γερμανίας (2024-25)

MVP του πρωταθλήματος Γερμανίας (2024-25)

Καλύτερος διαγώνιος του πρωταθλήματος Γερμανίας (2024-25)

MVP του Super Cup Γερμανίας (2024-25)»