Ιστιοπλόοι 71 ετών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ILCA Masters

Μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το πανελλήνιο πρωτάθλημα ILCA 6 και ILCA 7 Masters που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Αλίμου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Με όπλα το πάθος για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα και την τεράστια εμπειρία τους από δεκάδες αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι 30 ιστιοπλόοι από 15 ομίλους που έλαβαν μέρος στον αγώνα έδωσαν όλο τους το είναι και απόλαυσαν 9 εντυπωσιακές ιστιοδρομίες.

Ανάμεσά τους ήταν oς 71χρονος Διονύσης Μιτάκης και ο 69χρονος Σπύρος Βουτσινάς στην κατηγορία Great Grand Masters, ενώ έτρεξαν και δυο γυναίκες στα ILCA 6. Η Τριανταφυλλιά Μάλλη και η Σοφία Εξάρχου. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν γεννηθεί πριν το 1996.

Αυτός ο αγώνας, άλλωστε, ήταν και πρόβα τζενεράλε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA Masters που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις το διάστημα 30 Mαϊου – 16 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Καλαμακίου και οι Ελληνες ιστιοπλόοι έχουν προετοιμαστεί ανάλογα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι το βάθρο.

Τα αποτελέσματα στο πανελλήνιο Masters ήταν:

ILCA 6 (16 σκάφη)

Μιχαήλ Κουλιανός Ν.Ο. Καλαμακίου 11β. Αντώνης Κόνδης Ν.Ο. Αλίμου 14β. Τρινταφυλλιά Μάλλη Ν.Ο. Αλίμου 22β.

ILCA 7(14 σκάφη)