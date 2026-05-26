Σάντος – Ντεπορτίβο Κουένκα Boost σε σκορ για τους Βραζιλιάνους

Η Σάντος έχει βάλει τον εαυτό της σε μια κατάσταση απόλυτης πίεσης. Δεν έχει νίκη ακόμα στον όμιλο, χρειάζεται μόνο τρίποντο απέναντι στην Ντεπορτίβο Κουένκα και παράλληλα περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μείνει ζωντανή στο Κόπα Σουνταμερικάνα. Το όνομα και η φανέλα τη χρίζουν “φαβορί”, η αγωνιστική εικόνα της όμως λέει δείχνει πολύ πιο σύνθετο.

Η ομάδα του Κούκα έρχεται από νέα απογοήτευση, χάνοντας 3-2 από την Γκρέμιο παρότι προηγήθηκε δύο φορές. Το ίδιο μοτίβο είχε εμφανιστεί και στο 2-2 με τη Σαν Λορένσο, όπου πήγε στα αποδυτήρια με 2-0 και τελικά δεν κέρδισε. Η Σάντος έχει ποιότητα, δημιουργεί φάσεις, αλλά αμυντικά μοιάζει έτοιμη να τιμωρηθεί σε κάθε λάθος.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 9.25: Ακριβές σκορ 2-1

Η Κουένκα από την άλλη δεν πάει στη Βραζιλία για τουρισμό. Με νίκη προκρίνεται, με ισοπαλία περιμένει μη νίκη της Ρεκολέτα και μόνο με ήττα μπλέκει σοβαρά. Είναι ομάδα που δεν εντυπωσιάζει πάντα, αλλά ξέρει να μένει μέσα στα παιχνίδια. Το 2-2 με τη Ρεκολέτα και το 1-1 με τη Λίγκα Κίτο δείχνουν σύνολο που έχει αντοχή και μπορεί να βρει απάντηση όταν πιεστεί.

Η λογική λέει πως η Σάντος θα μπει δυνατά, θα πάρει μέτρα, θα ψάξει γρήγορο γκολ και θα πιέσει με κόρνερ και τελικές. Όμως όσο το σκορ μένει ανοιχτό, τόσο θα μεγαλώνει το άγχος. Η Κουένκα έχει λόγο να περιμένει τις στιγμές της και να χτυπήσει σε χώρους.

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