Βαλαντσιούνας: «Υπάρχουν ήδη συζητήσεις με τρεις ομάδες της Euroleague»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σε δηλώσεις άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη και επιβεβαίωσε πως έχει ήδη συζητήσεις με ομάδες της Euroleague.

Ο Λιθουανός σέντερ ουσιαστικά έδειξε πως θέλει να αποχωρήσει από το ΝΒΑ και να πάει σε ομάδα που θα έχει χρόνο συμμετοχής, με την καθοριστική ημερομηνία να είναι η 8η Ιουλίου.

Εκεί έχει οριστεί το deadline για την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Νάγκετς, οι οποίοι αν δεν θέλουν τον Βαλαντσιούνας θα πρέπει να του καταβάλουν 2 εκατ. δολάρια και να τον αφήσουν ελεύθερο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός το περσινό καλοκαίρι είχε φτάσει μία ανάσα από την απόκτηση του θηριώδη σέντερ, αλλά οι Νάγκετς δεν τον άφησαν να αποχωρήσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «15min»:

«Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, υπήρξαν συνομιλίες με μια ομάδα, μια άλλη ομάδα και μία λιθουανική. Υπάρχουν συζητήσεις και αποφασίζουμε. Αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Ντένβερ.

Πρώτα απ 'όλα, εξαρτάται από το αν θα με ανταλλάξουν, θα με κρατήσουν ή όχι. Αυτή είναι η απόφασή τους. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ερώτημα για αυτούς είναι τι θα κάνουν με το ρόστερ συνολικά: ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Από όσο καταλαβαίνω, μόνο ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ανέγγιχτος και όλοι οι άλλοι μπορούν να μετακινηθούν.

Νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ή ίσως και νωρίτερα.

Θέλω να παίξω, θέλω να απολαύσω το παιχνίδι και θέλω να κερδίσω. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Η καρδιά μου είναι στο μπάσκετ, όχι σε μια συγκεκριμένη πόλη ή ομάδα. Θα δούμε ποια κατάσταση μου δίνει την καλύτερη ευκαιρία να κερδίσω. Πρέπει να κερδίσω. Θέλω να κερδίσω. Θέλω να φτάσω κάπου στο βάθρο, οπότε θέλω να βάλω τον εαυτό μου στην καλύτερη θέση για αυτό».