ΠΑΟΚ: Μοίρασε χαμόγελα με μία ξεχωριστή επίσκεψη ο Γιακουμάκης (pic)

Σε μία όμορφη πρωτοβουλία εκτός γηπέδων προχώρησε ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τον μικρό Γιώργο και του επιφυλάσσοντας του ένα ξεχωριστό δώρο.

Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής και επισκέφθηκε τον μικρό φίλο του ΠΑΟΚ και του χάρισε μία φανέλα του με τις υπογραφές των συμπαικτών του.

Την συγκεκριμένη κίνηση έκανε γνωστή ο πατέρας του Γιώργου, ο οποίος ανέφερε:

«Ευχαριστούμε πολύ τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος χάρισε στο μικρότερο γιο μας Γιώργο μία φανέλα της αγαπημένης του ομάδας με τις υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα έκανε τον κόπο να έρθει στο σπίτι μας, στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, με την σύζυγό του για να την φέρει.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης εκτός από μεγάλος ποδοσφαιριστής είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ καλός άνθρωπος. Γιώργο και Σόνια και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ!!»