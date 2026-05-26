«Στο κάδρο της Μπαρτσελόνα ο Ομπράντοβιτς»

Ισπανικό Μέσο βάζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο κάδρο για τον επόμενο προπονητή της Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί κοιτάνε ήδη τη νέα σεζόν στην ομάδα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα στο φινάλε της περιόδου.

Ο Ισπανός τεχνικός θα συνεχίσει στον πάγκο της Ντουμπάι BC, όπως όλα δείχνουν, με τους Καταλανούς να αναζητούν τον προπονητή της επόμενης μέρας.

Τα δημοσιεύματα θέλουν τον Ίμπον Ναβάρο να έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, αλλά το «L'Esportiu» βάζει το κάδρο και τον Ομπράντοβιτς.

Όπως αναφέρει το καταλανικό Μέσο, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν στη λίστα τους και τον Σέρβο τεχνικό, που είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Παρτιζάν.

Φυσικά στο κάδρο της Μπαρτσελόνα υπάρχει και ο Βασίλης Σπανούλης, που είναι ψηλά στη λίστα της ισπανικής ομάδας.