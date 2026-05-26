Σερβία: Με Ζίβκοβιτς η αποστολή για τα φιλικά του Ιουνίου

Πολλές αλλαγές περιλαμβάνει η αποστολή της εθνικής Σερβίας για τα φιλικά παιχνίδια με το Πράσινο Ακρωτήρι στις 31/5 στη Λισαβόνα και το Μεξικό στις 5/6 στην Τολούκα.
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ έχει σταθερή θέση στα πλάνα του Βέλικο Παούνοβιτς, ενώ εκτός κλήσεων έμειναν οι Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.
📋🇷🇸 | Репрезентативци Србије који се налазе на списку селектора Вељка Пауновића за предстојеће пријатељске утакмице против Зеленортских Острва и Мексика.— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) May 26, 2026
🇨🇻🆚🇷🇸 | Лисабон, 31. мај, 16.30
🇲🇽🆚🇷🇸 | Толука, 5. јун, 04.00 pic.twitter.com/6skwdg4yyj