Σερβία: Με Ζίβκοβιτς η αποστολή για τα φιλικά του Ιουνίου

Ο Βέλικο Παούνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Σερβίας για τα φιλικά με το Πράσινο Ακρωτήρι και το Μεξικό.

Πολλές αλλαγές περιλαμβάνει η αποστολή της εθνικής Σερβίας για τα φιλικά παιχνίδια με το Πράσινο Ακρωτήρι στις 31/5 στη Λισαβόνα και το Μεξικό στις 5/6 στην Τολούκα.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ έχει σταθερή θέση στα πλάνα του Βέλικο Παούνοβιτς, ενώ εκτός κλήσεων έμειναν οι Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

