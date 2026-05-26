Μητσοτάκης για Καρυστιανού και Τσίπρα: Πολιτική Βαβέλ με νέα κόμματα και επανεμφανιζόμενους

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, αυτό ήταν το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τρίτης.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «πολιτική Βαβέλ», σχολιάζοντας τα νέα κόμματα και τους «επανεμφανιζόμενους».

Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στους υπουργούς του και συνέχισε: «Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, ανέφερε το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας και ανακοίνωσε πως η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά, κάτι που θα κρατήσει τις τιμές φθηνότερα κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Eurokinissi

