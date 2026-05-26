Ο Στιβ Κερ αποκάλυψε συζητήσεις με την Παρί πριν ανανεώσει με τους Ουόριορς!

Ο Στιβ Κερ σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως είχε συζητήσεις με την Παρί πριν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Ουόριορς.

Αιτία ήταν και ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Ντέιβιντ Καν, που έχει δουλέψει στο παρελθόν με τον Αμερικανό τεχνικό και οι δυο τους διατηρούν πολύ καλή φιλική σχέση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γνωριζόμαστε από τότε που ήμουν general manager στους Φοίνιξ Σανς και εκείνος στη Μινεσότα. Μείναμε σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια. Όταν ήρθα στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, πήγαμε για φαγητό και μου μίλησε για την ομάδα του.

Ήξερα το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά δεν ήξερα ότι ο Ντέιβιντ συμμετείχε σε αυτό το πρότζεκτ.

Λατρεύω το Παρίσι. Σκέφτηκα ότι θα ήταν μια εμπλουτιστική εμπειρία. Και έπειτα, αυτή την άνοιξη, όταν τελείωσε η σεζόν, ο Ντέιβιντ μού έστειλε μήνυμα και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι ακόμη. Του απάντησα: φυσικά.

Δεν ήταν ποτέ κάτι πολύ σοβαρό ή κοντά σε συμφωνία. Αλλά το σκέφτηκα. Μια εμπειρία στο εξωτερικό είναι κάτι που πραγματικά θα ήθελα στο μέλλον.