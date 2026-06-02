Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Μαρμόλ, θέλει και Μαριπάν

Έντονη κινητικότητα στο θέμα των στόπερ για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας φέρεται να βρίσκεται κοντά στο λιμάνι.

Βέζο και Καλογερόπουλος αποχώρησαν από τους Ερυθρόλευκους, για τον Πιρόλα ηχούν ιταλικές “σειρήνες” και η απόκτηση τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών είναι δεδομένη για τους Ερυθρόλευκους.

Ο πρώτος εκλεκτός φαίνεται πως έχει ήδη βρεθεί και βρίσκεται στον… δρόμο για τον Περαιά. Ο λόγος για τον Μίκα Μαρμόλ, καθώς ο 24χρονος Ισπανός στόπερ της Λας Πάλμας είναι ο Νο1 στόχος, με την υπόθεσή του να έχει ήδη προχωρήσει πολύ και το deal να είναι προ των πυλών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου. Ο Μαρμόλ έχει πάντως ακόμα υποχρεώσεις με την ισπανική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στα πλέι οφ ανόδου της Segunda Division. Τη φετινή σεζόν μετράει 36 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Παράλληλα οι Πειραιώτες έχουν κυκλώσει την περίπτωση του 32χρονου διεθνή Χιλιανού αμυντικού της Τορίνο, Γκιγιέρμο Μαριπάν, ο οποίος έρχεται από μία γεμάτη χρονιά στην Ιταλία με την “γκρανάτα”.