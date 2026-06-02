Μαζί τα τρώμε: Πόσα χρήματα από τον μισθό τους δίνουν οι Έλληνες στο κράτος για φόρους

Μια πολύ σκληρή και δυσάρεστη για τους Έλληνες εργαζόμενους πραγματικότητα παρουσίασε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open ο φοροτεχνικός, Σπύρος Σταυρούλιας, βάσει της οποίας μπορεί κάποιος να δει γιατί η διαπίστωση ότι «η Οικονομία πάει καλά» δεν συνδέεται απαραίτητα με την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο κ. Σταυρούλιας παρουσίασε αρχικά τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με το ποσοστό των φόρων που επιβαρύνουν τους μισθούς των εργαζόμενων στις ευρωπαϊκές χώρες. Θέτοντας ως βάση ετήσιες απολαβές ύψους 100.000 ευρώ, βλέπουμε ότι αυτοί που κερδίζουν τα περισσότερα χρήματα μετά φόρων είναι οι Βούλγαροι, στους οποίους μένουν 86.930 ευρώ (δηλαδή οι φόροι τους είναι κάτι περισσότερο από 13%).

Ακολουθούν Εσθονία (74.400 ευρώ), Τσεχία (72.800 ευρώ), Μάλτα (72.500 ευρώ), Ελβετία (70.500 ευρώ) και Κύπρος (70.300 ευρώ) ενώ από τις λεγόμενες «μεγάλες» Οικονομίες, σε έναν εργαζόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο μένουν 69.900 ευρώ, σε κάποιον στην Ισπανία 64.200 και ακολουθούν Γαλλία (63.000), Γερμανία (57.900) και Ιταλία (56.700).

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις έξι τελευταίες αναφορικά με τα καθαρά έσοδα μετά φόρων. Ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δίνει σχεδόν το 44% του ετήσιου μισθού τους σε φόρους και του μένουν 56.615 ευρώ, ενώ σε ανάλογα δυσμενή θέση βρίσκονται επίσης οι Αυστριακοί, οι Σλοβένοι, οι Πορτογάλοι και οι Ρουμάνοι.

Πού φτάνει ένας μέσος μισθός για τους Ευρωπαίους και πού για τους Έλληνες

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2025, το παράδειγμα των 100.000 ευρώ ως ετήσιου μισθού δεν ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο μέσος ετήσιος μισθός ξεπερνά τα 100.000 ευρώ είναι η Ελβετία.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτο έρχεται το Λουξεμβούργο με μέσο μισθό 77.844 ευρώ ενώ σε 13 χώρες της Ένωσης, οι μέσοι μισθοί είναι κάτω από 50.000 ευρώ ετησίες.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, ο μέσος ετήσιος μισθός για άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά είναι 26.563 ευρώ, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

