Στέρεες βάσεις, οι εγκαταστάσεις έρχονται, οι ομάδες ισχυρές σταθερά

Στο πόλο του Παναθηναϊκού συντελείται κοσμογονία, τα υπόλοιπα ομαδικά τμήματα ενισχύονται, με τον σύλλογο να θέλει να έχει ισχυρά θεμέλια και όχι απλά «φωτοβολίδες» μιας σεζόν.

Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, είναι συχνό το φαινόμενο των «φωτοβολίδων». Τμημάτων που ισχυροποιούνται για 1-2 χρόνια. Λόγω ενός χορηγού, μιας συγκυρίας ευνοϊκής, κάποιας ιδιαίτερης κατάστασης. Ο Παναθηναϊκός ως σύλλογος, δεν γινόταν να ακολουθήσει αυτό το δρόμο.

Οι «πράσινοι» αύξησαν το μπάτζετ τους για την επόμενη σεζόν στα 7.5 εκατ. ευρώ. Χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται τα «δώρα» του Γιάννη Αλαφούζου για την ενίσχυση τμημάτων με σπουδαίους αθλητές. Όπου υπάρχει το «Τριφύλλι» λοιπόν, η παρουσία θα είναι το λιγότερο ανταγωνιστική και αξιοπρεπής. Χωρίς «θυσίες» προκειμένου να πάνε περισσότερα λεφτά κάπου αλλού.

Η αύξηση του μπάτζετ γίνεται παντού. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε άθλημα φυσικά. Στο βόλεϊ ανδρών και γυναικών δεδομένα ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος. Στο μπάσκετ γυναικών ο Αθηναϊκός είναι απ’ αυτές τις… φωτοβολίδες που αναφέρθηκαν. Στο πόλο υπάρχει ο Ολυμπιακός ο οποίος ως τώρα έμοιαζε να παίζει μόνος του. Βασιζόμενοι σε πλάνο ετών και όχι την «έκρηξη» μιας σεζόν, οι «πράσινοι» κλείνουν την ψαλίδα στο ιστορικά χαμηλότερο άνοιγμα.

Το σπουδαίο για το «Τριφύλλι», δεν είναι ο στιγμιαίος ενθουσιασμός. Αφορά τη συνολική νοοτροπία του βήματος παραπάνω σε όλα τα τμήματα. Αυτή είναι η σταθερότητα, την οποία ο σύλλογος λόγω μεγέθους πρέπει να έχει σε μόνιμη βάση. Σταθερότητα στον ανταγωνισμό, τη διεκδίκηση, την άνοδο κάθε χρόνο. Μέσω της τεχνογνωσίας, άλλωστε, έχει αποδειχθεί πως ο Παναθηναϊκός και με χαμηλότερα μπάτζετ δεν «μασάει».

Δεν πρέπει να περιμένει να βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει λεφτά για ένα χρόνο, προκειμένου να αυξηθεί η δυναμική ενός τμήματος. Ούτε να έρθουν τα 120 χρόνια για να επενδυθούν… επετειακά χρήματα και μετά να επανέλθουν τα χαμηλότερα μπάτζετ. Ακόμη περισσότερο, δεν περίμενε και δεν περιμένει κανείς πολιτικά πρόσωπα να διαφημιστούν ενόψει εκλογών, μέσω των τμημάτων του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Είναι σπουδαίο να στηρίζεται ο σύλλογος στις δικές του δυνάμεις. Της διοίκησής του, των μελών του και των ανθρώπων εντός της Παναθηναϊκής οικογένειας. Με τον Βοτανικό να έρχεται όλα αυτά, οπότε το «Τριφύλλι» θα ισχυροποιηθεί.

Συν τοις άλλοις, κάτι επίσης σημαντικό και σπάνιο για δεδομένα Παναθηναϊκού: Παρατηρείται μια σύμπνοια των ανθρώπων των επαγγελματικών τμημάτων, με αυτούς του Α.Ο. Στο παρελθόν οι διαφορές πολλές φορές ήταν έντονες, οι εντάσεις μεγάλες και η εσωστρέφεια έφερνε προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια αυτά τα φαινόμενα δεν υπάρχουν.

Η ενότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, η οικονομική αρωγή της ΠΑΕ, η παραχώρηση της ΚΑΕ με το στολίδι του T-Center, ξέμεινε μόνο ένα κομμάτι που αντιπολιτεύεται αλλά κι αυτό χρήσιμο είναι γιατί ο Παναθηναϊκός λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες κι όχι με αποφασίζουμε και διατάσσουμε όπως σε άλλους συλλόγους.

Τα κομμάτια του παζλ, συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος κοιτώντας τον εαυτό του πρωτίστως, κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και καλύτερος. Με μεγαλύτερες δυνατότητες. Συνολικά και σταθερά, χωρίς υπερβολές και επιλογές που θα αφήνουν τμήματα στο σκοτάδι, για να διαφημιστούν κάποια άλλα.

Αργά ή γρήγορα, πλησιάζει η ώρα που ο ύμνος του συλλόγου θα είναι ξανά πραγματικότητα όπως τις δεκαετίες που ο Παναθηναϊκός δημιουργούσε τμήματα σε όλα τα αθλήματα και οι άλλοι δεν υπήρχαν πουθενά…