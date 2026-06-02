EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ρεκόρ συμμετοχών Rally1 για το WRC 2026

Το EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα εκκινήσει με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally1. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC και ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πήχη, πριν ακόμη αρχίσει η μάχη στις ελληνικές ειδικές διαδρομές.

Το φετινό EKO Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει με ανανεωμένη ταυτότητα και με στοιχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές διαδρομές, Υπερειδική σε παράλληλη χάραξη στο The Ellinikon Sports Park και μεταφορά των πληρωμάτων με πλοίο, συνθέτουν μια διοργάνωση που συνδυάζει την αγωνιστική ένταση με την εικόνα μιας σύγχρονης, εξωστρεφούς Ελλάδας.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η λίστα συμμετοχών συγκεντρώνει όλα τα μεγάλα ονόματα του θεσμού. Η Toyota Gazoo Racing WRT θα βρεθεί στην Ελλάδα με πέντε GR Yaris Rally1. Ειδικότερα, για τον επικεφαλής στη μάχη του τίτλου και νικητή στο Ράλλυ Ιαπωνίας, Elfyn Evans, τους Takamoto Katsuta, Oliver Solberg και Sami Pajari, που έχουν ήδη δώσει φέτος το στίγμα τους, καθώς και για τον εννέα φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Sebastien Ogier, που επιστρέφει στα ελληνικά χώματα.

Η Hyundai Shell Mobis World Rally Team, στην επιστροφή της στον αγώνα που έχει κερδίσει τις τελευταίες δύο χρονιές, θα παραταχθεί με τρία i20 N Rally1, για τους Adrien Fourmaux, Thierry Neuville και Daniel Sordo. Οι σκληρές χωμάτινες ειδικές διαδρομές αποτελούν πεδίο στο οποίο η κορεατική ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και φέτος.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι και η παρουσία της M-Sport Ford World Rally Team, με τέσσερα Puma Rally1. Οι Jon Armstrong, Joshua McErlean και Martins Sesks πλαισιώνονται από τον Ιορδάνη Σερδερίδη, ο οποίος θα δώσει ελληνικό χρώμα στην κορυφαία κατηγορία του αγώνα.

Εντυπωσιακή, τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα, είναι η λίστα συμμετοχών της κατηγορίας Rally2. Συνολικά 34 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 θα περάσουν από τη ράμπα της εκκίνησης, με τους βασικούς πρωταγωνιστές του WRC2 να δηλώνουν το «παρών» στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει η επιστροφή της Lancia στα ελληνικά χώματα. Η τελευταία παρουσία της ιταλικής μάρκας στο Ράλλυ Ακρόπολις χρονολογείται στο 1993, όταν οι Carlos Sainz και Andrea Aghini αγωνίστηκαν με τις θρυλικές Delta Integrale. Φέτος, η Lancia επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μέσω της κατηγορίας WRC2, με τον Yohan Rossel να συγκαταλέγεται στους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.

Η μάχη του WRC2 αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με την παρουσία των Leo Rossel, Roope Korhonen, Andreas Mikkelsen και Gus Greensmith, σε μια από τις ισχυρότερες συνθέσεις που έχει συγκεντρώσει φέτος η κατηγορία.

Όπως κάθε χρόνο, σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας του EKO Ράλλυ Ακρόπολις αποτελούν και τα ελληνικά πληρώματα.

Συνολικά 13 συμμετοχές θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα, με έντονο ενδιαφέρον και στην κατηγορία Rally2. Οι Πλάγος-Κουζιώνης, πρώτοι Έλληνες στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2025, επιστρέφουν με Skoda Fabia RS, ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα εκκινήσουν και οι «Ρουστέμης»-Μπακλώρης, που είχαν πετύχει την αντίστοιχη διάκριση το 2024. Ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή των Αθανασούλα-Σούκουλη, με Hyundai i20 N Rally2, ενώ με ίδιας κατηγορίας αυτοκίνητα θα συμμετάσχουν οι επίσης ανταγωνιστικοί Καρανικόλας-Κακαβάς (Ford Fiesta Mk II) και οι Χαλκιάς-Τσαούσογλου (Skoda Fabia Evo).

Ταυτόχρονα, πληρώματα όπως ο «Flandy» με τον Κωστή Στεφανή στην 31ησυμμετοχή του στον αγώνα, Βασιλάκης-Harryman, Νταβάρης-Μακρής, Καλαμαράς-Λαμπράκης και Δελαπόρτας-Παναγιώτουνης, όλοι με Ford Fiesta, ενισχύουν την ελληνική παρουσία στην κατηγορία Rally3, απέναντι σε συμμετοχές όπως αυτή του περυσινού πρωταθλητή WRC3, Matteo Fontana.

Η αυλαία για το EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα ανοίξει την Πέμπτη 25 Ιουνίου με την εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage at The Ellinikon Sports Park, πριν τα πληρώματα καταλήξουν το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Λιμάνι της Κορίνθου. Από εκεί, με το Superfast IV, θα ταξιδέψουν στην Ιτέα, από όπου την επομένη θα αρχίσει ο μαραθώνιος των υπόλοιπων 16 ειδικών διαδρομών και των 1.488 χλμ. του πιο σκληρού αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.