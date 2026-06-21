Ο Παναθηναϊκός θυμίζει σε όλους το πραγματικό του μέγεθος!

Οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός σε όλα τα επίπεδα επιβεβαιώνουν ότι ο «γίγαντας»... ξύπνησε για τα καλά και ήρθε για να μείνει και να πρωταγωνιστήσει!

Ο Παναθηναϊκός αποτελεί τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της χώρας, ενώ και η ποδοσφαιρική του ομάδα είναι αυτή με τις σπουδαιότερες επιτυχίες στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις, ενώ αποτέλεσε την βάση της Εθνικής που κατέκτησε το Euro 2004.

Πρόκειται για έναν «γίγαντα», ο οποίος πλέον κάνει όλα τα σωστά βήματα και τις κατάλληλες κινήσεις για να επιστρέψει στο φυσικό του μέγεθος και να θυμίσει σε όλους ποιος πραγματικά είναι. Κάτι που φαίνεται τόσο στον μεταγραφικό τομέα, όσο και σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα.

Ξεκινώντας ωστόσο από το μεταγραφικό, η αρχή έγινε με τον Ανδρέα Τετέι. Έναν Έλληνα φορ που έβγαλε μάτια με την Κηφισιά και μπήκε στο στόχαστρο όλων των μεγάλων ελληνικών συλλόγων. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι αυτός που τον απέκτησε (πακέτο με τον Παύλο Παντελίδη), μετά από τις προσωπικές ενέργειες του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου.

Αντίστοιχο «χτύπημα» είναι και αυτό του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος ήταν στην λίστα τόσο του Ολυμπιακού, όσο και των υπόλοιπων μεγάλων του Πρωταθλήματος. Η σεζόν που έκανε τον κατέστησε βασικό στόχο της πρώτης τετράδας της Super League, με τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού να αποσύρονται όταν διαπίστωσαν ότι ο ποδοσφαιριστής θα καταλήξει στο «Τριφύλλι».

Φυσικά οι επιτυχίες του Παναθηναϊκού δεν περιορίζονται στους Έλληνες παίκτες. Ο σύλλογος απέκτησε τον Ιανουάριο τον Σαντίνο Αντίνο, έναν παίκτη που ο Ολυμπιακός τον επιθυμούσε διακαώς και άνθρωποι της ομάδας τον είχαν παρομοιάσει με τον Ντι Μαρία. Το οικονομικό όμως αποδείχθηκε μεγάλο εμπόδιο, την στιγμή που ο Γιάννης Αλαφούζος πέτυχε το «deal» με την Γοδόι Κρουζ και τον έφερε στην Αθήνα.

Αλλά και ο Ετιέν Καμαρά, που ντύθηκε στα πράσινα μετά από την επιμονή του Στέφανου Κοτσόλη, ήταν ένας παίκτης που βρισκόταν στο μεταγραφικό πλάνο του Ολυμπιακού και δεδομένα οι Πειραιώτες θα ήθελαν να τον αποκτήσουν. Αντί για αυτό, θα τον βλέπουν ως αντίπαλο με το τριφύλλι στο στήθος.

Συνυπολογίζοντας και την δημιουργία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, την βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Κορωπί που είναι πλέον κορυφαίου επιπέδου αλλά και την δημιουργία της νέας τηλεοπτικής πλατφόρμας του Γιάννη Αλαφούζου, γίνεται σαφές ότι οι εποχές που ο Παναθηναϊκός έμοιαζε ένα… σκαλί κάτω από τους υπόλοιπους έχουν περάσει.

Ανεπιστρεπτί…