Διπλό τίτλου της Άλμπα Βερολίνου στο Μόναχο

Η Άλμπα Βερολίνου με φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο (15-31) κέρδισε την Μπάγερν μέσα στο Μόναχο με 84-81 στο Game 5 κατακτώντας το γερμανικό πρωτάθλημα.

Πρωταθλήτρια Γερμανίας η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου με φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο (15-31) κέρδισε την Μπάγερν μέσα στο Μόναχο με 84-81 στο Game 5 και κατέκτησε το γερμανικό πρωτάθλημα, σπάζοντας το σερί των Βαυαρών που μετρούσαν δυο συνεχόμενα.

Ο Τζάστιν Μπιν ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Αμερικανό ψηλό να κάνει ματσάρα με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία του Μάτισεκ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, διψήφιος και ο Ντιλόου με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ομπστ ήταν πρώτος σκόρερ με 24 πόντους, με τον Όσκαρ Ντα Σίλβα να προσθέτει 12 πόντους με 5 ριμπάουντ. Διψήφιος ο Λούτσιτς με 10 πόντους.