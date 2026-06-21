GM Φενέρμπαχτσε: «Εμείς και η Εφές ζητήσαμε να μπει η Μπεσίκτας στην EuroLeague»

Ο τζένεραλ μάνατζερ της Φενέρμπαχτσε αποκάλυψε πως η δική του ομάδα αλλά και η Εφές στηρίζουν την είσοδο της Μπεσίκτας στην EuroLeague.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στην τελευταία συνάντηση, ήταν πολύ σαφές και είπαμε το ίδιο πράγμα: αν πρόκειται να υπάρχουν 20 ομάδες, είπαμε ότι η Μπεσίκτας είναι έτοιμη γι' αυτό και μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος. Θα είναι επίσης πολύ θετικό για το τουρκικό μπάσκετ. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι εκτός από την Μπεσίκτας. Αλλά εμείς, μαζί με την Αναντολού Εφές, έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα τις απόψεις μας. Η πλειοψηφία των άλλων ομάδων θεωρεί επίσης την Μπεσίκτας ως τον πιο ξεκάθαρο υποψήφιο για αυτή τη θέση».

«Όλες οι ομάδες και οι παίκτες έχουν σοβαρές ανησυχίες για το πρόγραμμα. Αυτή τη σεζόν, για πρώτη φορά, παίξαμε με 20 ομάδες και ήταν πολύ δύσκολο για όλους. Η συνέχιση με το ίδιο format την επόμενη σεζόν ήταν μια τολμηρή απόφαση. Αν η απόφαση είναι να υπάρχουν 20 ομάδες, νομίζω ότι η Μπεσίκτας θα είναι στην EuroLeague. Αν συνεχιστεί με 19 ομάδες, το πρόγραμμα θα είναι λίγο πιο χαλαρό».