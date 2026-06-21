Τσινασλανίδου: «Η Εθνική Νέων Γυναικών να επιστρέψει στην Α’ Κατηγορία»

Η Θεοδώρα Τσινασλανίδου μιλάει για την φετινή προσπάθεια της Εθνικής Νέων Γυναικών, τους στόχους της ομάδας και τη χρησιμότητα των φιλικών την συγκεκριμένη περίοδο.

Πόσο ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα μηνύματα μετά τα δύο πρώτα νικηφόρα φιλικά με τη Ρουμανία;

«Το αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά αυτό έχει δύο όψεις. Στο πρώτο παιχνίδι ‘’πιάσαμε’’ την αντίπαλο απροετοίμαστη και πήραμε τη διαφορά. Στο δεύτερο φιλικό διάβασαν πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας, άλλαξαν τακτική και έκλεισαν τα δυνατά μας σημεία. Σε κάποιες φάσεις αντιδράσαμε σωστά, ενώ υπάρχουν φάσεις που θα μας βοηθήσουν να διορθώσουμε τα λάθη μας».

Ακολουθούν τα παιχνίδια με τη Βουλγαρία. Τι περιμένουμε από αυτά τα φιλικά;

«Αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε παιχνίδι να είμαστε πιο επιθετικές και πιο ανταγωνιστικές. Να ακολουθήσουμε το πλάνο, να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο να λάθη και να δείξουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο το οποίο θα μας βοηθήσει ενόψει της συνέχειας. Τα φιλικά έχουν αυτή τη λογική, να δουλεύουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας και να διορθώνουμε τα λάθη μας».

Ποιοι είναι οι στόχοι της Εθνικής Νέων Γυναικών;

«Προφανώς και είναι η άνοδος. Θέλουμε μια από τις δύο πρώτες θέσεις ώστε η Εθνική Νέων Γυναικών να επιστρέψει στην Α’ κατηγορία, εκεί που θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκεται. Για να το πετύχουμε απαιτείται δουλειά, συνέπεια και εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας και στους προπονητές μας. Γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε και εμείς είμαστε έτοιμες να ακολουθήσουμε τις οδηγίες τους».

Τι πιστεύεις ότι χαρακτηρίζει την Εθνική Νέων Γυναικών;

«Είμαστε μια ομάδα που οι παίκτριες γνωριζόμαστε χρόνια μεταξύ μας από τις μικρότερες εθνικές. Ξέρουμε η μία το παιχνίδι της άλλης και αυτό βοηθάει στο να έχουμε ομοιογένεια και καλή χημεία. Επίσης έχουμε όλες έναν κοινό στόχο, την άνοδο στην Α’ κατηγορία. Διαθέτουμε μια ομάδα που της αρέσει να τρέχει στο παρκέ, να μπαίνει επιθετικά στις φάσεις και να μην αφήνει τον αντίπαλο να ‘’αναπνεύσει’’. Ακόμα και αν κάτι πάει στραβά έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να το αλλάξει. Επίσης δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι».

Τι σημαίνει για σένα η Εθνική ομάδα;

«Για εμένα η Εθνική είναι τα πάντα… Από τότε που ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ ονειρευόμουν να φορέσω τη φανέλα με το εθνόσημο και είμαι χαρούμενη που τα έχω καταφέρει. Είναι τιμή για κάθε αθλητή και αθλήτρια να φοράει τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας».