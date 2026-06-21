«Έλαμψε» η Κ13 του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία - Κέρδισε Μίλαν, Άγιαξ και σήκωσε την κούπα! (vid)

Μία (ακόμα) σπουδαία επιτυχία για το PAOK Academy, με την Κ13 να κατακτά το TSC International Tournament στην Ολλανδία, κόντρα σε Μίλαν, Άγιαξ και Κολωνία.

Το PAOK Academy έριξε «αυλαία» στα τουρνουά με την Κ13, η οποία βρέθηκε το Σαββατοκύριακο (20-21/6) στο Όστερχουτ της Ολλανδίας λίγο έξω από το Ρότερνταμ.

Τα αετόπουλα των Τζέλη-Κανάτα έκαναν το... απόλυτο τουρνουά. Στην πρώτη φάση στον όμιλο αντιμετώπισαν τη Σάλκε, την Α27 από τη Δανία και δύο ακαδημίες της Ολλανδίας, κάνοντας δια περιπάτου το 4/4 με 16-0 γκολ.

Ο δεύτερος όμιλος (φάση των 16) ξεκίνησε ακόμα πιο εντυπωσιακά. 8-0 επί της Ντε Χααγκ, ενώ ακολούθησε το 1-0 απέναντι στη Βουπερτάλερ για να οδηγηθούμε σε... πρόωρο τελικό με τη Μίλαν. Οι ασπρόμαυροι ακόμα και με ισοπαλία, τσέκαραν το εισιτήριό τους για τα ημιτελικά, όμως δεν «μάσησαν» και κέρδισαν τους πανίσχυρους Ιταλούς (2-1).

Στα ημιτελικά αντίπαλος η Κολωνία και ασπρόμαυρο 2-0 για έναν τελικό που θύμιζε πολλά. Άγιαξ, μία ακαδημία, αμέτρητα ταλέντα και κορυφαίες διακρίσεις. Ίδιο σκορ και στον μεγάλο τελικό κόντρα στον «Αίαντα» και ασπρόμαυρος θρίαμβος. Μ' αυτόν τον τρόπο, έκλεισε η σεζόν για το PAOK Academy, μία ακόμα στην οποία έλαμψαν τα αετόπουλα, που έχουν το μέλλον μπροστά τους.