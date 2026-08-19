Τραγωδία στη Σίφνο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα με το «πριν» και το «μετά» του ελικοπτέρου

Με χιλιάδες ώρες πτήσης ο 55χρονος Έλληνας χειριστής.

Στα πλάνα διακρίνεται το ελικόπτερο να κάνει κύκλους στον αέρα μέχρι που πέφτει στο έδαφος και τυλίγεται στις φλόγες, ενώ πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) αναφέρουν πως το τεχνικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στον ουραίο έλικα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 15 λεπτά πριν από την τραγωδία ο πιλότος είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα.

Ιδιαίτερα έμπειρος πιλότος ο 55χρονος, λένε συνάδελφοί του

Με αφορμή την τραγωδία, η ΑΠΑ ζήτησε να διενεργείται έλεγχος στον πίσω έλικα των ελικοπτέρων Bell 206 πριν από κάθε πτήση. Ειδικότερα, ζήτησε:

Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου

Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια που μπορεί να ευθύνονται για την τραγωδία. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, όπως ισχυρό ισχαιμικό επεισόδιο, που θα μπορούσε να προκαλέσει βίαιη διάταση χεριού ή ποδιού.

Υπενθυμίζεται, ότι στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ο 55χρονος είχε μια πολυετή θητεία στην Αεροπορία Στρατού, με σημαντική πτητική εμπειρία στα στρατιωτικά ελικόπτερα CH-47 Chinook. Απόφοιτος από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) και ακολούθησε την πορεία του στην Αεροπορία Στρατού. Το 2011, έχοντας τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, προήχθη σε Ανθυπολοχαγό Αεροπορίας Στρατού.

Αποκλεισμένος ο χώρος της τραγωδίας - «Τρέχουν» οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου όπου το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) κατέπεσε το ελικόπτερο. Ο χώρος - που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου - παραμένει αποκλεισμένος από τη δύναμη της ΕΛΑΣ, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου. Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Είχε πιστοποιηθεί ενάμιση μήνα πριν από τη συντριβή

Νέο στοιχείο έρχεται στο φως για το ελικόπτερο καθώς, σύμφωνα με έγγραφο που παρουσίασε το Star, είχε λάβει πιστοποιητικό φορέα συντήρησης στις 2 Ιουλίου 2026, περίπου ενάμιση μήνα πριν από το δυστύχημα.

Η αρχική έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είχε γίνει στις 27 Απριλίου 2020, ενώ ακολούθησε αναθεώρησή του έξι χρόνια αργότερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο, η εταιρεία διέθετε την απαιτούμενη κατάρτιση για τις εργασίες συντήρησης των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού του στόλου της.

Παράλληλα, πιστοποιούνταν η δυνατότητά της να πραγματοποιεί τις απαραίτητες εργασίες για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ελικοπτέρων. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα δεδομένα της έρευνας για τα αίτια της συντριβής, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Πηγή: ethnos.gr