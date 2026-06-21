Ο μεγαλύτερος τίτλος για τον Τιάφοου!

Έσπασε το αρνητικό του σερί κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ ο Φράνσις Τιάφοου και κατέκτησε το τρόπαιο στο Χάλε (ATP 500)!

Εξαιρετικός ο 28χρονος Αμερικανός (Νο.26), λύγισε τον συμπατριώτη του (Νο.9) με 6-4, 6-4 σε μόλις 67 λεπτά και κέρδισε τον τέταρτο και πιο μεγάλο τίτλο στην καριέρα του. Είναι, μάλιστα, μόλις ο πρώτος τενίστας από τις ΗΠΑ που σηκώνει την κούπα στη γερμανική πόλη!

Ο Big Foe πανηγύρισε το πρώτο του τρόπαιο σε γρασίδι πριν από τρία χρόνια στη Στουτγκάρδη και από τότε δεν είχε καταφέρει να φύγει νικητής από άλλο τουρνουά.

Αυτή η εβδομάδα, ωστόσο, ήταν φανταστική για εκείνον, καθώς πέτυχε τρεις νίκες κόντρα σε παίκτες του Top 10 (Κομπόλι, Αλιασίμ, Φριτζ) και, μάλιστα, έσωσε και τρία ματς πόιντ στον προημιτελικό με τον Φίλιξ!

Πέρα από αυτό, κατάφερε επιτέλους να... σηκώσει κεφάλι απέναντι στον Φριτζ, τον οποίο νίκησε στην πρώτη τους αναμέτρηση το 2016 στο Indian Wells, αλλά είχε από τότε επτά διαδοχικές ήττες.

Με την πορεία του στο Χάλε θα επιστρέψει και στο Top 20 του κόσμου, αφού αύριο (22/6) θα βρεθεί στο Νο.19.

Σίγουρα είναι επικίνδυνος στο γρασίδι και είναι ικανός για ζημιές στο Wimbledon!

Πολύ καλός, βέβαια, στη συγκεκριμένη επιφάνεια είναι και ο Φριτζ, που είχε φτάσει πριν μία εβδομάδα και στον τελικό της Στουτγκάρδης, αλλά ηττήθηκε από τον Μπεν Σέλτον.