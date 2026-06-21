Το ρεπορτάζ-προφητεία της 15ης Μαΐου: «Ομπράντοβιτς ή… το χάος»! (vid)

Ακριβώς πριν 36 μέρες ο Βασίλης Παπαθεοδώρου τα είπε όλα μέσα σε 12 δευτερόλεπτα.

Ήταν ΑΜΕΣΩΣ μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Οι ημέρες ήταν δύσκολες για το τριφύλλι, το ρεπορτάζ όμως για την επόμενη ημέρα «έτρεχε».

Ο Βασίλης Βέργης ρώτησε τον διευθυντή του SDNA τι βλέπει για την επόμενη ημέρα και ο Παπαθεοδώρου το… έδωσε: «Ομπράντοβιτς ή χάος».

Ποιος ήταν το Plan B; Κανένας!

Ο Παναθηναϊκός είχε λοκάρει, ο Ομπράντοβιτς έπαιζε μόνος του. Κι από εκείνη την ημέρα, μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα και στην τελευταία Magic Euroleague, όλα βγήκαν μέχρι κεραίας. Το κλείσιμο της εκπομπής στις 15 Ιουνίου γράφτηκε στην ιστορία.

Με το τραγούδι El Poropompero να παίζει στον αέρα ως προάγγελος όσων θα ακολουθήσουν την επόμενη σεζόν στο T Center.

Το πιο καυτό ρεπορτάζ του καλοκαιριού έφερε ξανά τη σφραγίδα εγκυρότητας και αξιοπιστίας του SDNA.

Δείτε παρακάτω τα δύο βίντεο: